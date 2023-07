Nascondeva 95 grammi di cocaina nel residence, arrestato 27enne

Un uomo di 27 anni di origini albanesi residente a Gatteo a Mare, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. L’operazione è scattata tre giorni fa, quando il personale della polizia di stato distaccato per i servizi di controllo a Cesenatico, ha notato lo spacciatore aggirarsi fra una sala slot di Villamarina e la stazione ferroviaria di Gatteo a Mare, sempre intento a fare e ricevere telefonate. Quando gli agenti si sono avvicinati, il 27enne ha mostrato evidenti segni di nervosismo, così la volante ha deciso di approfondire i controlli, anche in virtù del fatto che dalle prime verifiche effettuate, risultava che un anno fa era stato arrestato dalla squadra mobile di Rimini per detenzione ai fini di spaccio con un altro connazionale, per oltre 5 chilogrammi di marijuana e circa 10 grammi di cocaina. Il sospettato ha detto che aveva della marijuana per uso personale e ha accompagnato i poliziotti nella sua stanza in un residence vicino alla stazione ferroviaria, dove ha consegnato spontaneamente lo stupefacente. Nel frangente, tuttavia, gli agenti hanno notato altri involucri celati nello split del climatizzatore, da dove l’uomo aveva prelevato la marijuana.

Dalla perquisizione sono spuntati 4 involucri di diverso peso per un totale di 95 grammi di cocaina, parte della quale suddivisa già in 14 dosi. Sotto al letto è stato invece trovato uno zainetto contenente del materiale per il confezionamento delle dosi di droga, sacchetti di plastica, tre bilancini, un coltellino intriso di hashish e 140 euro. L’uomo è stato arrestato. In tribunale è stato convalidato l’arresto e il giudice ha concesso gli arresti domiciliari.

Giacomo Mascellani