Nata la Fondazione Lam: "Una casa per gli artisti"

È nata in città la Fondazione Lam per le arti contemporanee, organizzazione non profit che si propone di promuovere e sostenere le arti e la cultura contemporanea attraverso l’inclusione e la condivisione. La Fondazione Lam, acronimo del nome della fondatrice Loretta Amadori, figlia di Francesco Amadori, (nella foto), si fonda sulla consapevolezza che le arti e la cultura siano sempre più un potente motore di sviluppo umano e sociale e alla lunga amicizia con Alberto Masacci, direttore della Fondazione, professionista che ha contribuito allo sviluppo della filantropia e del fundraising in Italia e alla realizzazione di centinaia di progetti nelle arti contemporanee.

La Fondazione si radica a Cesena e opera sul territorio nazionale. Il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore alla cultura Camillo Acerbi si augurano che "la fondazione possa contribuire a rendere la cultura sempre più viva e presente a Cesena". "La Fondazione – afferma Loretta Amadori – vuole essere una casa studio e residenza, dove invitare e ospitare artisti, pensatori e curatori."