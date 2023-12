Natale bianconero Cesena, un regalo solidale

Un caldo abbraccio bianconero, da destinare a chi si ama e forse ancora di più a chi sarà costretto a trascorrere le festività lontano dal calore di casa. Il Cesena Fc è sceso nuovamente in campo a favore del reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena. Per la prima volta nella sua storia, il club bianconero ha infatti realizzato ‘Il maglione di Natale’, un maglioncino unisex girocollo con classici disegni natalizi, loghi ufficiali e l’hashtag #daiburdel: parte del ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza per l’acquisto delle culle ‘Next To Me’, culle speciali che consentono di gestire il neonato con maggiore sicurezza soprattutto nelle fasce orarie notturne, riducendo di gran lunga il rischio di caduta accidentale e di soffocamento del bambino.

Testimonial dell’iniziativa è Federica Mosconi, giornalista di Teleromagna , che ha indossato gli indumenti griffati Cesena Fc anche in una serie di scatti realizzati dal fotografo ufficiale del club, Luigi Rega.

I maglioni sono già disponibili sia online che allo store del Cavalluccio in Piazza Amendola. "Lo scorso anno – ricorda Claudia Gatti, responsabile marketing del Cesena - abbiamo avviato una raccolta fondi per il reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini. Il progetto del maglione di Natale prosegue questo percorso e ci rende orgogliosi come club di poter aderire all’iniziativa dell’acquisto di attrezzature per migliorare i reparti di neonatologia e pediatria. Il nostro grazie va a Federica Mosconi per il sostegno e la disponibilità e ad Elisabetta Montesi, direttrice della comunicazione e delle pubbliche relazioni dell’Aus".

"Non ho esitato a ad accettare – sorride Federica Mosconi - sono mamma (oltre che zia di 3 nipoti) e particolarmente sensibile ai temi di solidarietà in ambito pediatrico. Da giornalista ho avuto modo di ‘toccare con mano’ l’affidabilità del crowdfunding dell’Ausl. Credo che lo sport, in particolare il calcio, possa essere un potente vettore di valori e di messaggi rilevanti proprio come quello alla base di questo importante progetto natalizio. Per questo sono onorata di averne fatto parte".

Si conferma dunque saldo il legame tra il club bianconero e l’ospedale cesenate: appena poche settimane fa, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne in effetti era stata promossa un’iniziativa che aveva coinvolto sia la squadra maschile che quella femminile, con gli atleti diventati testimonial d’eccezione nell’ambito di una raccolta fondi avviata con lo scopo di realizzare, nelle strutture sanitarie di tutta la Romagna, appositi spazi dove poter accogliere al meglio, offrendo sicurezza e riservatezza, le vittime alle prese coi postumi di atti di violenza.