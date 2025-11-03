Natale, l’appello di Patrignani: "Prima ora di sosta gratis in centro"

Confcommercio cesenate chiede di ridurre il costo dei parcheggi pubblici nel centro e in città. "Dopo gli aumenti delle tariffe scattati nel 2025 – afferma il presidente Augusto Patrignani – è indispensabile avviare una revisione complessiva della politica tariffaria dei parcheggi. Non si tratta di interventi spot, ma di una vera ricognizione su tutte le aree di sosta, per capire dove i costi siano diventati insostenibili". "Le tariffe attuali – prosegue Patrignani – pesano troppo sui cesenati e su chi lavora o fa acquisti in centro. Il costo della sosta non può diventare una tassa occulta per riempire le casse comunali".

Sulla riduzione dei costi nel quartiere Sacro Cuore, Patrignani commenta: "Era una decisione necessaria, perché quelle tariffe erano eccessive rispetto all’attrattività reale dell’area. Non andavano equiparate alle zone centrali, dove la sosta ha una domanda molto diversa".

Il presidente sottolinea poi la concorrenza dei centri commerciali a ridosso del centro storico: "Queste strutture offrono parcheggi gratuiti. Se il centro urbano resta penalizzato dalle tariffe elevate, la clientela si sposta altrove. Serve una visione strategica che metta al centro cittadini, commercianti e flussi di visitatori". Infine, sulle festività natalizie: "Chiediamo che, dal giorno di accensione delle luminarie fino alla domenica successiva all’Epifania, venga concessa un’ora di sosta gratuita nei parcheggi del centro storico. Sarebbe un incentivo concreto per aiutare le persone a vivere fino in fondo il centro e a sostenere i negozi".