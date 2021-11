Cesena, 27 novembre 2021 - Ha scatenato l'ironia corrosiva dei commentatori sui social l'allestimento natalizio in piazza della Libertà a Cesena. Nel mirino è finita in particolare quella che dovrebbe essere la classica renna natalizia ma che ai più è parsa fin dal principio un gattone paffuto.

"Più che la renna di Babbo Natale sembra un gatto dei cartoni animati", ha commentato un cesenate. "Quello una renna? E' un pupazzone ridicolo" ha aggiunto un altro. In realtà la 'statua' è stata immortalata ieri mentre era in corso di allestimento e non gli erano ancora state montate le corna.

Dopo, si spera, non dovrebbero esserci più motivi di fraintendimento. Ad ogni modo oggi alle 18 in piazza Giovanni Paolo II ci sarà l'accensione ufficiale delle luminarie natalizie con l'intervento musicale di un coro di voci bianche