Natalino Balasso e il suo dizionario stasera al Dolcini

Un grande libro al centro del palco. Al suo interno, oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. Un libro pieno di parole… in cerca di definizione. "Ma non cercheremo le parole, saranno le parole a trovare noi" spiega Natalino Balasso, protagonista del prossimo appuntamento con la stagione teatrale di Palazzo Dolcini, a Mercato Saraceno, organizzata da Sillaba.

Stasera alle 21 arriva “Dizionario Balasso”, un nuovo, esilarante monologo condito come sempre dall’ironia spiazzante e dal talento per l’improvvisazione dell’autore.