‘Nati per leggere’ alla Biblioteca comunale

La Biblioteca comunale di Cesenatico ospita "Nati per leggere", la rassegna di iniziative rivolte alle famiglie, per promuovere la lettura anche ai bambini in età prescolare, sostenuta anche dall’Associazione Pediatri.

I volontari di "Nati per leggere" nelle mattinate di sabato, dalle 10 del mattino a mezzogiorno, accoglieranno i bambini da zero a sei anni ed i loro genitori, per accompagnarli in nuove letture ad alta voce. La partecipazione è gratuita. I successivi appuntamenti sono il 13 e il 27 gennaio.