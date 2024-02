"Nati per leggere". Stasera l’incontro alla biblioteca Reali

Il Comune di Sogliano al Rubicone organizza oggi, sabato 10 febbraio, alle 19 nella biblioteca Reali, "Nati per leggere", un evento speciale dedicato alla promozione della lettura condivisa in famiglia.

L’obiettivo dell’incontro, dedicato non solo a chi vuole diventare volontario ed entrare a far parte del progetto, ma anche ai bambini e alle loro famiglie, è quello di mettere in risalto i benefici della lettura ad alta voce per i bambini, un’attività da cui i più piccoli possono tratte benefici non solo cognitivi, ma anche relazionali.

All’appuntamento in biblioteca di oggi sarà presente anche Teresa Ghini, esperta nel settore, la quale guiderà l’incontro fornendo preziose informazioni su cosa significhi diventare un Volontario di Nati per Leggere.

Durante l’incontro verrà sottolineata, per l’appunto, l’influenza positiva del progetto su quella che è l’evoluzione intellettiva, linguistica, relazionale ed emotiva del bambino.