Natività con al centro il dolore. Apre il presepe di Gualtieri nella cripta della cattedrale

Il tema è la sofferenza. Che magari parlando di un presepe può sembrare strano. E invece no, perché davanti alla scena della Natività, l’unica risposta alla sofferenza è la fede. Che porta sempre speranza.

E’ questo il messaggio trasmesso dalla rappresentazione allestita nella cripta del duomo cittadino, sede tradizionale del presepe natalizio nella cattedrale, dalla famiglia Gualtieri e realizzata grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena e da Graziani Packaging.

La Fondazione e l’impresa cesenate erano rispettivamente rappresentati da Luca Lorenzi e Roberto Graziani, che ieri hanno assistito all’inaugurazione insieme al parroco della cattedrale don Giordano Amati.

L’apertura ufficiale al pubblico è prevista per domani, domenica, e la rappresentazione sarà visitabile da parte di tutti gli interessati fino al 12 gennaio.

A illustrare l’opera e le ragioni che la sostengono nel suo allestimento è stato Marco Gualtieri: "A fianco dell’immancabile scena della capanna - ha spiegato l’allestitore - abbiamo voluto rappresentare altre situazioni. Si parte con un uomo che implora Dio chiedendogli di non lasciarlo. Ed è qui che entra in scena la fede, che va in soccorso. C’è poi Maria Maddalena davanti al sepolcro e inoltre ci sono tre persone di grandissimo calibro e punti di riferimento consolidati per il mondo dei credenti: Madre Teresa di Calcutta, che cura il corpo, Padre Pio, che cura lo spirito e don Bosco che con tutto il suo immenso amore si dedica ai bambini.

l.r.