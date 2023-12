Natività dentro ai cassetti a Borghi. Ieri in centinaia all’inaugurazione

Grazie anche alla splendida giornata di sole, centinaia di persone sono arrivate ieri a Borghi per ammirare i presepi allestiti nei cassetti. Un fiume di gente ha invaso le strade e le case, dove sono allestite le originali Natività, continuando ad arrivare dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Un appuntamento che a dicembre porta a scoprire uno dei posti più suggestivi e pittoreschi della regione grazie alla tradizione di realizzare ed esporre presepi artigianali all’interno di vecchi cassetti.

Ogni casa del centro storico, ospitato tra mura e torrioni del 1400, ha esposto per strada presepi artigianali costruiti proprio all’interno dei cassetti. Nel periodo natalizio, chiunque visiti il luogo, potrà godere fino all’Epifania della vista di una moltitudine di presepi artistici, esposti in un evento centrale. I presepi sono esposti lungo le vie del centro e ieri, ad accogliere i tanti visitatori, c’erano vin brulè e castagne. Alle 14.30 c’è stato il concerto di Natale con la Banda di Gambettola e alle 16 nella chiesa di Santa Croce nel centro storico concerto con Klezmer Circus dei Simantov, giochi per i bambini, food truck, mercatini di artigianato, produttori locali e da Babbo Natale. All’imbrunire il castello è stato illuminato dalla magia delle candele. L’originalissima trovata di allestire i presepi nei cassetti risale al 2017 ed è di un gruppo di cittadini di Borghi che quest’anno hanno allestito ben 150 presepi fatti da loro in vecchi cassetti ed esposti nelle vie, giardini e case. Ogni anno aumentano. Un’insolita scelta quella dei cassetti, fatta col cuore. Dice il sindaco Silverio Zabberoni che ha voluto e fortemente appoggiato questa iniziativa: "Non cassetti qualunque, ma vecchi cassetti. Non sono belli come i nuovi di oggi, ma hanno più cuore, un’anima antica piena di sapore di vita vissuta. Cassetti piccoli, grandi, storti, decorati, cesellati, colorati, in legno naturale, costruiti dalle abili mani di un artigiano di bottega o assemblati da improvvisati falegnami casalinghi. Ci sono cassetti da camera, di scrittori che con le loro macchie di inchiostro raccontano di lettere d’amore scritte alla timida luce della candela. Ci sono stati degli anziani che avevano i cassetti, ma non le statue del presepe. A loro sono state regalate dalla organizzazione. Ogni anno centinaia di persone affollano il nostro centro storico con mille curiosità. Anche perchè ogni cassetto ha una sua storia. E in questi cassetti vogliamo che venga riposto Gesù Bambino con la sua Sacra Famiglia perché con la sua presenza porti nella storia di ognuno la luce e il sapore di una nuova rinascita. E c’è stata una esplosione di consensi anche sui social".