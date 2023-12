Natività in piazza dentro una capanna

Già in questi primi giorni di apertura alle visite il Presepe allestito in piazza Foro Boario a Gambettola dentro una grande capanna ha ricevuto tanti complimenti dai visitatori che sul quaderno per le firme alcuni hanno aggiunto: "bellissimo".

Quella del Presepe meccanico in piazza è una tradizione nata nel 1988 e portata avanti fino ad oggi dai volontari coordinati da Remigio Pirini. Loro allestiscono la grande capanna in piazza poi il presepe vero e proprio è opera di Marco e Luciano Fantini, padre e figlio.

Ogni anno fanno un presepe diverso, di volta in volta scelgono un paese o borgo della Romagna e ricostruiscono fedelmente piazze, castelli e chiese; inoltre realizzano per intero anche le statuine, i costumi e i movimenti meccanici. Lo scorso anno il bambin Gesù era stato fatto nascere nella Abbazia del Monte di Cesena con i suoi preziosi ex voto dei miracoli, quest’anno il Presepe è stato ambientato a Longiano, ricostruito il centro con il Santuario, il convento dei Frati Francescani, la Collegiata di S. Cristoforo, e fra i personaggi sono stati messi il poeta Guido Balestra, l’artista Davide Fioravanti, i religiosi don Sisto Magnani, don Mario Lucchi, e il Cardinale Mauro Gambetti. Gli orari di apertura: festivi e prefestivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, negli altri giorni dalle 15 alle17.

A fianco della capanna c’è lo stand della associazione Folclore dove i volontari offrono ai visitatori assaggi di panettone, ciambella, piadina romagnola, castagne e vin brulè.

Vincenzo D’Altri