Natura e arte nei sentieri sul fiume Uso

di Ermanno Pasolini

Sabato alle 10, al Ponte Bailey di San Vito a Santarcangelo di Romagna, si terrà l’inaugurazione dell’opuscolo ’Sentieri per l’Uso’ con il coinvolgimento del comune di San Mauro Pascoli. Dopo i saluti dei sindaci Filippo Giorgetti (Bellaria Igea Marina), Luciana Garbuglia (San Mauro Pascoli) e Alice Parma (Santarcangelo di Romagna), verranno presentati i percorsi, con la consegna delle mappe illustrate a tutti i presenti, da parte di Marco Ceccaroni e Raffaele Monti (Editore Monti).

Alle 10.30 partirà la biciclettata lungo il nuovo percorso (8 km) per scoprire insieme i "Sentieri per l’Uso", il fiume, la natura e la sua storia. Il progetto Sentieri per l’Uso si prefigge la valorizzazione ambientale alla riqualificazione paesaggistica, fino alla rinaturalizzazione e valorizzazione ecologica del Fiume Uso attraverso una nuova pista ciclopedonale, su strade bianche e tracciati segnati, e diverse aree attrezzate utilizzabili a scopi turistici e didattico-ambientali.

Sono presenti infatti lungo il percorso nove aree di sosta con panchine, tavoli da pic-nic, giochi e pannelli informativi. Un modo per trascorrere alcune ore immersi nella natura e alla scoperta della nostra storia locale: infatti lungo tutto il percorso si possono osservare diversi siti storici e culturali, fra cui spiccano la sammurese Villa Torlonia la Chiesa Santa Caterina, l’ex Abbazia Donegallia al Castello Benelli. Il percorso, che si snoda per una lunghezza di circa 8 km, riguarda la fascia fluviale dell’Uso nei Comuni di Bellaria Igea Marina, San Mauro Pascoli e Santarcangelo di Romagna. La pista ciclopedonale ha inizio a Bellaria su via Ravenna e prosegue per i primi 1500 metri fino a una passerella "Castrum Lusi" che permette di attraversare il fiume e spostarsi sull’argine sinistro; prosegue poi per circa due km e mezzo fino a confluire nel Rio Salto, declamato anche nella celebre Cavallina Storna del poeta Giovanni Pascoli; da questo punto in poi la pista prosegue sia sull’argine dell’Uso che su quello del Rio Salto, arrivando fino a Villa Torlonia. Si può poi continuare la camminata, lungo l’argine del Fiume Uso, percorrendo strade secondarie fino ad arrivare al Ponte Bailey di Santarcangelo di Romagna.

A Santarcangelo il percorso continua poi con un itinerario storico-naturalistico che, partendo da un tracciato immerso nel verde, consente di raggiungere il borgo medievale con i suoi monumenti più noti come il Convento dei frati Cappuccini, la Torre civica, la Rocca Malatestiana e le grotte e la casamatta di piazza Balacchi di prossima inaugurazione.