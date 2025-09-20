Natura e astronomia si fondono, nasce il ’Sentiero dei pianeti’

A Sogliano, nasce ’Il Sentiero dei Pianeti’, un viaggio nello spazio senza lasciare la terra. È questa l’esperienza che il Comune, insieme all’associazione Astrofili Soglianesi Vega, offre a cittadini, famiglie, scuole e appassionati di natura e astronomia con l’inaugurazione del Sentiero dei Pianeti, in programma oggi, dalle 8.45 alle 13, con partenza dal parco San Donato.

Il Sentiero dei Pianeti è un percorso escursionistico-didattico lungo circa 7 km che unisce la bellezza dei paesaggi soglianesi al fascino del cosmo. Un metro equivale a un milione di chilometri: passo dopo passo, i visitatori possono così percorrere l’intero sistema solare in scala, esplorando undici stazioni tematiche dedicate al sole, ai pianeti e ai principali corpi celesti. Ogni tappa è segnalata da grandi pannelli corredati da dati scientifici, curiosità e spettacolari immagini catturate dalle sonde spaziali.

Non si tratta solo di una camminata, ma di un’esperienza che intreccia scienza, natura e cultura: un’aula senza pareti, in cui il cielo, il mare e gli Appennini fanno da cornice a un percorso pensato per incuriosire, insegnare e meravigliare. Un’occasione speciale per vivere il territorio con occhi diversi, scoprendo il dialogo fra i panorami dell’Alto Rubicone e l’immensità dell’universo.

L’inaugurazione sarà un evento partecipato e coinvolgente: dopo i saluti istituzionali, i partecipanti prenderanno parte a un trekking inaugurale guidato dal gruppo Caveja Trek, arricchito da racconti, spiegazioni e approfondimenti a cura degli astrofili e delle associazioni della Romagna. Un cammino che trasformerà il sentiero in un ’planetario a cielo aperto’. Al termine del trekking, alle 13, Festa dei Pianeti e pranzo all’agriturismo Ca’ Poggio, su prenotazione. Partecipazione aperta a tutti gratuitamente.