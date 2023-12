Natura, passeggiate e relax: "In tanti scelgono gli agriturismi"

Natura, pace, tranquillità e il tempo che sembra trascorrere in base a orologi diversi rispetto a quelli della città. Brindare al nuovo anno nelle rilassanti ambientazioni di un agriturismo è una scelta che nel nostro territorio ha riscosso molti consensi. Lo dicono i dati di un’analisi di Confagricoltura che prevede alte affluenze per tutto il periodo delle festività fino all’Epifania e lo confermano gli operatori locali che già da tempo vedono un crescente interesse da parte dei visitatori verso proposte lontano dai classici itinerari delle città. "Sul nostro portale – commenta Marcella Bondoni della Dmc ‘I Percorsi del Savio’ – registriamo molte prenotazioni che riguardano esperienze ricavate nell’ambito degli agriturismi o comunque che siano in grado di avvicinare l’uomo alla natura. Il vantaggio di un portale come il nostro è quello di mettere a sistema un intero territorio, andando oltre la classica gita mordi e fuggi, invogliando piuttosto a trattenersi più a lungo".

Non ci sarà la neve, ma le alternative accattivanti non mancano, dalle escursioni a tu per tu con gli asini fino ai trekking nelle nostre vallate. " In effetti – conferma Marco Lucchi, responsabile turismo e commercio di Cna Forlì-Cesena – il tema è importante e molto attuale, soprattutto visti gli eventi che si sono verificati la scorsa primavera. Ci sono strutture che hanno riportato danni diretti o indiretti, magari a causa delle frane che hanno reso impraticabili le strade e che ora si stanno rimboccando le maniche per ripartire. A maggior ragione ora è importante lavorare insieme, promuovendo il territorio, non solo e non tanto la singola realtà. Il discorso vale in particolare per i Comuni più piccoli, che hanno a disposizione meno risorse e dunque meno opportunità. In questo modo invece le potenzialità – e i risultati – cambiano radicalmente". Luca Ravaglia