’Nature vivante’ inaugura oggi al Central Garden

Arte, natura, poesia e musica, oggi alle 17.30, s’incontrano in un unico suggestivo ambiente: il Central Garden di Via Emilia Levante 1355, in occasione dell’inaugurazione della mostra d’Arte "Nature vivante" con le opere di Agata Sand, Aia, Laura Vedovati, Fabiola Cuccagna, Laura Maria Mino, Franco Ruscelli, Emanuela Presepi, Nilde Capelletti, Eugenio Morellini, Romano Buratti, Chiara Franceschini. Durante l’aperitivo Manuela Gori leggerà alcune sue poesie, la musica al pianoforte è di Pietro Piraccini. L’evento si concluderà alle 20, con la performance di Aia "Grounding". L’ingresso è libero.