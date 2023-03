’Naturetica’, ecco la nuova sede per favorire la cura della persona

Inaugurata la nuova sede di Naturetica, nata originariamente nel 1980 a Forlì, come azienda distributrice di prodotti erboristici, fitoterapici ed alimentazione biologica e che aveva uffici e magazzino a Crocetta di Longiano. Ora è stato unificato tutto compresi i laboratori di produzione in via Parri 5. Fondatrice è stata Giuliana Bielli e oggi titolari sono il figlio Gianluca Fantoni, la moglie Patrizia Gobbi e le loro figlie Caterina e Margherita. Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco Filippo Giovannini Nel 2005 la famiglia Fantoni ha creato il marchio Naturetica con la volonta` di metter in commercio prodotti riconoscibili per elevata efficacia.

Dice Caterina Fantoni: "Nel 2014 la visione olistica per la qualita` del prodotto ha portato a creare il nostro laboratorio di produzione. Naturetica oggi conta un team di 20 persone giovani e qualificate, una rete vendita nazionale di 30 agenti con oltre 4000 clienti tra erboristerie, parafarmacie e farmacie. La nostra missione è contribuire alla cura e al benessere dell’individuo con formulazioni di prodotti riconoscibili per efficacia, con alte titolazioni in principi attivi e fitocomplessi, scegliendo sempre la migliore qualità delle materie prime. La forza della nostra azienda sta nella ricerca continua di nuovi prodotti naturali, come sempre maggiormente richiesto dal mercato. Stiamo facendo un grande passo in avanti per l’ecosostenibilità, eliminando tutta la plastica, sostituendola con carta e vetro".

Ha aggiunto il sindaco: "Naturetica è un’altra eccellenza che ha scelto Savignano come sua sede e che va ad arricchire la vasta gamma di tante aziende che fanno grande il nostro Comune e la nostra comunità".

Ermanno Pasolini