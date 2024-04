Navacchia, una vita con l’arte. Festa all’Officina dell’Arte

L’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi domani alle 10.30 festeggia i 50 anni di attività artistica di Luciano Navacchia, con un incontro col pittore e scultore, e una mostra intitolati "Una vita con l’arte". A presentare l’evento saranno Angelo Fusconi, Giampiero Teodorani e Orlando Piraccini. Sono previsti saluti di autorità cittadine e testimonianze di amici e colleghi d’arte. Fulcro delle narrazioni visive di Navacchia è la figura femminile, sia quelle riferite alla dimensione della vita quotidiana e del sociale, che quelle che evocano mondi e culture remote. In rassegna opere esemplari, tali da consentire al visitatore di cogliere l’evolversi del linguaggio espressivo dell’artista, pur in una continuità di stile che ha radici nella nuova figurazione italiana del secondo ‘900. "Sarà importante questa piccola ma rappresentativa ‘antologia’ pittorica anche per meglio intendere – sostiene Orlando Piraccini – le più profonde ragioni che hanno portato l’artista, seppur tardivamente, ma con tanto profitto, a cimentarsi con la scultura". Luciano Navacchia è nato nel 1946 a Cesena, dove vive ed opera. La mostra sarà visitabile fino a domenica 5 maggio su prenotazione al 3388501051 o 3348696618.

r.c.