Nazionale U21 Il ritorno all’Orogel Manuzzi

Venerdì 10 ottobre, alle 18.15, l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ospiterà il ritorno della Nazionale Under 21 azzurra, che affronterà la Svezia nella la terza gara delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo. I ragazzi di Baldini guidano il Gruppo B a punteggio pieno al pari della Polonia, mentre gli svedesi, dopo la vittoria all’esordio con l’Armenia, sono stati battuti 2-0 dal Montenegro nel secondo match. L’Under 21 tornerà dunque a Cesena a un anno e mezzo di distanza dal marzo del 2024 quando, nelle qualificazioni al precedente Europeo, superò 2-0 la Lettonia. I biglietti sono disponibili online e presso le agenzie Vivaticket abilitate. Ancora una volta l’impianto sportivo comunale sarà protagonista nel panorama sportivo internazionale grazie all’appeal e alla funzionalità di una struttura che si sta dimostrando un’eccellenza in grado di competere anche coi grandi impianti dei top club, quanto meno in relazione ai servizi offerti, alla funzionalità degli spazi, alla qualità della struttura e all’ottima visione del terreno di gioco garantita in tutti i settori, anche grazie all’abbattimento delle barriere di separazione dal campo nei distinti, in tribuna e nella Curva Mare. Per di più proprio negli ultimi giorni, grazie a un importante intervento finanziato dal Cesena in collaborazione con Orogel e Pubblisole, allo stadio è stata aggiunta una nuova area dedicata all’ospitalità. "Tutte le opere di manutenzione, ristrutturazione e riqualificazione di questi anni – si legge nella nota del Comune – hanno lo scopo di preservare le varie strutture e mantenere alti gli standard qualitativi dello stadio, tra i primi a livello nazionale interamente coperto, progettato con massimi standard di sicurezza, di moderna concezione".