"Neanche un danno, le scuole sono agibili"

di Luca Ravaglia

Le scosse di terremoto che hanno colpito – e stanno continuando a interessare, seppure in forma al momento fortunatamente più lieve – il territorio cesenate, hanno riportato l’attenzione della collettività sulla sicurezza antisismica. Per le scuole, il Comune è competente fino alle medie (grazie al Pnrr in cinque anni sono stati messi sul tavolo 40 milioni di euro), per le superiori la palla passa alla Provincia, presieduta da Enzo Lattuca, sindaco di Cesena.

Lattuca, com’è il quadro?

"Non ci siamo preoccupati del tema della sicurezza delle scuole dopo le recenti scosse di terremoto, ma già da tempo è in atto un importante piano di manutenzioni straordinarie che riguardano diversi edifici. Il tutto aggiungendo che per ogni edificio abbiamo a disposizione i dati relativi alle analisi di vulnerabilità sismica".

Cosa emerge dalle schede tecniche?

"Ogni plesso ha una storia e delle caratteristiche sue, ma il nostro patrimonio edilizio è sotto costante osservazione e non presenta rischi particolari".

I due terremoti di 4.1 sulla scala Richter hanno creato danni?

"Nessuno. Tutti i locali sono rimasti perfettamente agibili". Cosa c’è in cantiere?

"Investimenti per 20 milioni di euro, alcuni già ultimati, altri in corso di realizzazione, altri ancora in procinto di essere avviati"

Quali le opere concluse?

"Solai e controsoffitti al tecnico commerciale ‘Serra’ di Cesena e altri interventi al commerciale ‘Agnelli’ di Cesenatico e all’industriale ‘Pascal’ di Cesena. Complessivamente siamo sull’ordine del milione e mezzo di euro". L’istituto Blaise Pascal è interessato da un importante intervento di riqualificazione.

"Era il vecchio ospedale cesenate, venne realizzato nel 1908. Lo stiamo riqualificando interamente, sia dal punto di vista antisismico che energetico per un importo complessivo di 5 milioni e 300.000 euro".

Quanto tempo servirà per ultimare l’opera?

"Un paio d’anni, ma ragioniamo sulla possibilità di procedere con aperture progressive, riuscendo così a rendere utilizzabili un crescente numero di aule". Il tema degli spazi delle scuole superiori è attualissimo. Il professionale ‘Versari Macrelli’ chiede aiuto.

"Entreremo nel merito le prossime settimane, quando avremo a disposizione i dati sulle iscrizioni per l’anno 2023-24. Vogliamo dare risposte a tutti, pur sapendo che la situazione attuale è complicata dai lavori in corso".

Prospettive?

"Buone e a breve termine. Detto della progressiva nuova disponibilità dell’Iti, all’Agraraia è in corso di ultimazione la nuova palazzina che ospiterà nove aule e due laboratori, con ogni probabilità disponibili già dal prossimo anno".

Il Macrelli all’Agraria?

"Presto per dirlo. Di certo potremo rendere accessibili nuovi importanti spazi".

Agraria, altro edificio ‘datato’

"Fa parte della nostra città dal 1920. Subito dopo l’Iti è il più antico. Interverremo anche su quella struttura. Riguardo agli interventi in corso è doveroso citare le opere antisismiche che stiamo effettuato al liceo scientifico ‘Ferrari’ di Cesenatico".