Massimo Pandolfi
Cesena
Negli anni già oltre 200 testimonianze. Ascoltate le voci dei 'big' del pianeta
24 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Negli anni già oltre 200 testimonianze. Ascoltate le voci dei ’big’ del pianeta

Il dibattito è alimentato da Premi Nobel ed economisti di rilevanza internazionale

Il dibattito è alimentato da Premi Nobel ed economisti di rilevanza internazionale

Il dibattito è alimentato da Premi Nobel ed economisti di rilevanza internazionale

Giunto alla nona edizione, Fattore R , il Forum Economico della Romagna, è un momento centrale di approfondimento sui temi cardine del tessuto locale connessi al contesto nazionale e internazionale.

Nel corso degli anni Fattore R ha ospitato oltre 200 testimonianze di protagonisti del territorio che hanno stimolato il dibattito su vari temi, ampliando così lo sguardo al panorama globale. Nelle edizioni passate a Fattore R hanno preso parte - tra gli altri - i premi Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, Eric Maskin e Michael Spence, nonché personaggi di spessore come l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, l’ex Ministro Enrico Giovannini, gli economisti Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, Lucrezia Reichlin e Stefano Caselli.

L’edizione 2025 della manifestazione si terrà venerdì 26 settembre con inizio alle ore 9.00 e sarà incentrata sul tema "Romagna: investimenti che generano futuro", per un momento di confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita della Romagna. Il relatore d’eccezione di quest’anno è ancora una volta un Premio Nobel dell’economia: l’economista turco-americano A Daron Acemoğlu (Premio Nobel 2024) svolgerà una lectio magistralis in diretta da Boston.

L’evento ‘Fattore R’ è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera e Bper Banca, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna.

re.ce.

© Riproduzione riservata

