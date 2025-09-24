Negli anni già oltre 200 testimonianze. Ascoltate le voci dei ’big’ del pianeta

Giunto alla nona edizione, Fattore R , il Forum Economico della Romagna, è un momento centrale di approfondimento sui temi cardine del tessuto locale connessi al contesto nazionale e internazionale.

Nel corso degli anni Fattore R ha ospitato oltre 200 testimonianze di protagonisti del territorio che hanno stimolato il dibattito su vari temi, ampliando così lo sguardo al panorama globale. Nelle edizioni passate a Fattore R hanno preso parte - tra gli altri - i premi Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, Eric Maskin e Michael Spence, nonché personaggi di spessore come l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, l’ex Ministro Enrico Giovannini, gli economisti Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, Lucrezia Reichlin e Stefano Caselli.

L’edizione 2025 della manifestazione si terrà venerdì 26 settembre con inizio alle ore 9.00 e sarà incentrata sul tema "Romagna: investimenti che generano futuro", per un momento di confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita della Romagna. Il relatore d’eccezione di quest’anno è ancora una volta un Premio Nobel dell’economia: l’economista turco-americano A Daron Acemoğlu (Premio Nobel 2024) svolgerà una lectio magistralis in diretta da Boston.

L’evento ‘Fattore R’ è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera e Bper Banca, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna.

