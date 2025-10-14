Negozi danneggiati dai cantieri: "La giunta li risarcisca con i ristori"

Le attività commerciali danneggiate per lunghi mesi da cantieri dell’amministrazione comunale hanno diritto a ristori, secondo le associazioni di categoria. Che si innestano su un antico filone, quello dei i cantieri in centro storico, il più lungo nel tempo dei quali fu in piazza della Libertà (durata: tre anni e mezzo) durante il quale si desertificò lo spazio. Attualmente i lavori sono in corso da molti mesi in piazza Aguselli (potrebbero allungarsi al 2026) e a palazzo dell’Oir per la nuova Pinacoteca, con le attività commerciali del porticato oscurate dalle impalcature.

"Nei casi in cui i lavori si prolungano oltre due mesi sarebbe equo mettere in conto i ristori per le attività danneggiate - osserva il direttore di Confesercenti Graziano Gozi -. Vero che nel lungo periodo trarranno vantaggio dalla zona riqualificata, ma nel breve perdono incassi".

"I ristori, come Confcommercio ha sempre richiesto, dovrebbero essere elargiti quando è conclamato che i commercianti hanno subito danni alle vendite e all’accesso dei clienti. Ciò avviene in tante città fra cui Bologna che in Regione dovrebbe fungere da esempio, eppure a Cesena mai sono stati dati", lamenta il presidente Confcommercio Augusto Patrignani. Dai lavori in piazza del Popolo (1984), che avviarono le riqualificazioni in centro, a tutti i successivi sino alle Tre Piazze, concluso nel 2023.

La Lega da anni preme per la concessione dei ristori. "Che ne è stato della promessa fatta dagli assessori Christian Castorri e Lorenzo Plumari il 7 giugno 2025 – affermano il consigliere comunale Enrico Sirotti Gaudenzi e la responsabile degli enti locali Antonella Cellettia – di attivare un meccanismo di ristoro economico, con la variazione di bilancio a favore delle attività commerciali di via Strinati, Piazza Aguselli e strade limitrofe fortemente penalizzate dai cantieri di palazzo Roverella e della stessa piazza?

"Dopo l’annuncio riportato dalla stampa, Plumari – prosegue la Lega – ha sostenuto che la possibilità di finanziare una misura a sostegno dei danneggiati era collegata alle risorse economiche disponibili. Un modo sibillino per dire che non ce n’erano per nessuno. Nel 2026 sarà riqualificata galleria Urtoller, con altri disagi alla rete commerciale. Quali iniziative assumerà la giunta per evitare un’altra batosta?".

Andrea Alessandrini