"Negozi, futuro a rischio. Manca il ricambio"

Il tour della sindaca nei negozi e nei bar del centro. Monica Rossi l’ha avviato a Mercato Saraceno e nel portale del Comune su facebook rende onore ai commercianti di prossimità nella piazza centrale e nelle strade del cuore mercatese, presentandoli ad uno ad uno.

Come si spiega questa iniziativa, sindaca Rossi?

"Un atto sentito e dovuto, da parte mia, di incoraggiamento e di ringraziamento ai commercianiti al dettaglio e ai pubblici esercenti, pilastri della coesione sociale. Al di là della politica sono loro che fanno la differenza e da collante in una comunità come la nostra e qui a Mercato Saraceno abbiamo la fortuna di avere esercenti eccellenti. Li incontrerò tutti e sarà anche l’occasione per ascoltare le loro richieste".

Nei dieci anni da che è sindaca la rete si è molto ristretta?

"Qualche chiusura c’è stata, ma la rete tiene. Il problema maggiore in prospettiva a Mercato Saraceno è che l’età media dei commercianti è piuttosto alta e specie nei negozi al dettaglio manca il ricambio generazionale. I giovani trovano poco appetibile rilevare l’attività dei genitori,e occorre fare opera formativa perché, nonostante la crescita imperiosa del commercio online, i negozi nei settori giusti sono ancora attività redditizie, oltre che necessarie".

In che stato d’animo sta trovando i commercianti?

"Sono orgogliosi di tenere vivo il paese con i loro negozi, preoccupati per la crisi dei consumi e sempre disponibili a impegnarsi per promuovere eventi che richiamino visitatori".

Andrea Alessandrini