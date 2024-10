Il negozio dove è sempre Natale: “C’è chi spende anche mille euro”

Cesena, 17 ottobre 2024 – Natale tutto l’anno. Se è vero che in giro per il mondo crescono i negozi che da gennaio a dicembre si occupano esclusivamente della vendita di oggettistica pensata per preparare l’arrivo di Santa Claus, anche a Cesena i tempi dello shopping natalizio si stanno progressivamente dilatando. Lo sanno bene da Scarpellini Garden Center, dove la stagione del Natale inizierà già domani. Prima ancora dell’arrivo di Halloween. “E’ una tendenza radicata, che si alimenta con le aspettative dei clienti – commenta Davide Scarpellini, alle prese con gli ultimi ritocchi degli allestimenti – Lo dimostra il fatto che le prime richieste di informazioni che riceviamo arrivano già a settembre. E se devo dirla tutta, ci sono miei colleghi sparsi per l’Italia che hanno già avviato le vendite da un paio di settimane. Noi d’altra parte ci sitiamo lavorando da tempo: per trovare sempre prodotti nuovi abbiamo partecipato a fiere a Parigi, a Francoforte e in Olanda”.

Giocare d’anticipo paga?

“E’ un vantaggio per tutti, a partire dai consumatori, che ormai sono esperti del settore e sanno che nei primi giorni di apertura si trovano occasioni davvero allettanti. Lo sanno talmente bene, che i prodotti a prezzi più vantaggiosi finiscono con l’andare esauriti in pochissimo tempo”.

Dunque c’è chi allestisce l’albero già a ottobre?

“Non necessariamente. Tanti semplicemente amano ‘portarsi avanti’ con gli acquisti, respirando un primo assaggio del clima natalizio per poi dedicarsi agli addobbi domestici nelle settimane successive. Il Natale è magico e anche solo iniziare a pensarci, mette di buon umore”.

Tendenze per il 2024-25?

“Posso citare gli addobbi in carta ecosostenibile, la sala dedicata agli ‘Schiaccianoci’ e i tanti nuovi colori che proporremo per le decorazioni. Così dicendo tocco un tasto importante, perché c’è chi – e non sono pochi – ama cambiare tutto, ogni anno. Nel 2023 avevano acquistato tutto il necessario per un allestimento in rosso? Bene, magari ora quelle scatole restano in cantina per passare alle tonalità del bianco. E’ un approccio che sceglie in particolare chi ama invitare ospiti tra le proprie mura, per condividere momenti di serenità in un ambiente sempre nuovo”.

L’effetto wow è assicurato, ma non è economico.

“Ovviamente ci sono tante proposte in grado di essere cucite sulle misure delle più ampie esigenze di budget, però sì, in certi casi gli allestimenti possono rappresentare una spesa importante, che supera i mille euro. Soprattutto per chi sceglie di avvalersi della consulenza delle nostre esperte che, dopo la definizione degli acquisti al Garden, si recano personalmente nelle abitazioni, belle aziende o nei pubblici esercizi per curare l’allestimento”.

Il bello non è più addobbare in famiglia?

“Lo è sempre. Ma c’è chi non ha il tempo per farlo e chi magari, coi figli ormai grandi, solo in casa, ne approfitta per gustarsi l’atmosfera sotto un punto di vista diverso”.

Albero o presepe?

“Albero. Il presepe è una bellissima tradizione che però ha meno estimatori. In cima alla lista degli affezionatissimi metto i babbi, che hanno ricordi di quando da piccoli sistemavano la capanna insieme ai genitori e ora si emozionano a compiere gli stessi gesti insieme ai loro figli”.

Dunque domani vi aspettate già alte affluenze?

“Dipenderà dai giorni, ma l’interesse è tanto. Sabato sera per esempio organizzeremo una festa speciale e a novembre, in una data da definire, ci sarà pure l’ormai immancabile ‘shopping night’”.