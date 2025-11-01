Nel 1994 la sfida che finì in rissa

Quando il Cesena va a giocare al San Nicola di Bari scatta il flash back al 17 aprile 1994 quando i bianconeri vinsero per 1-0 in un match da guerriglia con rete alla mezz’ora del primo tempo dello stopper Calcaterra, ma a fine match scoppiò una mega rissa in campo: calci, pugni tra atleti delle opposte fazioni e per i romagnoli sei giornate di squalifica a Piraccini, cinque a Biato (ridotte a quattro), inoltre quattro all’attaccante di casa Tovalieri. Le immagini televisive mostrarono chiaramente che tale verdetto non fu equo, anche altri giocatori pugliesi erano coinvolti nel Far West finale ma non valevano come prova. Per il Cesena di Bolchi furono due punti pesantissimi ma costarono caro. Alla radice di tale ‘incendio’ devastante scoppiato sul terreno di gioco a fine partita, la ruggine che covava dalla sfida di andata al Manuzzi del 21 novembre 1993 quando si infortunò gravemente il bomber Igor Protti ma soprattutto i romagnoli vinsero all’ultimo minuto con una rete di Hubner quando pareva proprio che entrambe le squadre ormai fossero paghe del pareggio.

Quel Cesena di Bolchi, che in quella stagione vinse otto match fuori casa e finì quarto in classifica insieme al Padova a 43 punti (la vittoria ne valeva ancora due), perse poi incredibilmente lo spareggio (2-1) per l’ultima poltrona per la massima serie allo Zini di Cremona il 15 giugno 1994 contro il Padova del romagnolo Gino Stacchini. I bianconeri andarono in vantaggio con Hubner dopo sette minuti, pareggiò il libero padovano Cuicchi al 18’ e decise poi un siluro da fuori area di Coppola al 69’. Recriminazioni enormi per un Cesena che sbagliò un paio di grosse occasioni con Hubner e Dolcetti. Sono passati oltre 30 anni da quell’infuocatissimo match ma il ricordo non tramonta.