Nel 2023 Savignano pronta a salire a cavallo

di Ermanno Pasolini

A Savignano il 2023 sarà un anno decisamente ricco di eventi legati al cavallo. Dagli stage di addestramento etologico, a quelli con monta naturale, fino ad arrivare a incontri tecnici e amazzoni che vanno a riempire il cartellone degli eventi dell’Asd ’Un piede nella staffa’ con sede a Savignano sul Rubicone. Tante le attività in programma presentate durante i giorni scorsi da Alessandra Lavista, che gestisce la nuova struttura sulle sponde del fiume Rubicone.

Un 2023 davvero ricco di eventi al centro equestre ’Un piede nella Staffa’, in via Galeazza 187 a Savignano sul Rubicone. Sono infatti attesissimi gli stage di Giulia Gaibazzi che ritornano addirittura articolati in un percorso emozionale con il binomio uomo e cavallo come grandi protagonista.

Nata a Parma nel 1986, nota per i suoi metodi etologici e naturali Giulia Gaibazzi è nota nel mondo equestre ormai da tempo. Perito Agrario, specializzata in zootecnia, laureata in Biologia all’Università di Parma, Gaibazzi sarà a Savignano il 4 febbraio, il 25 marzo, il 29 e 30 aprile, il 24 e 25 giugno, il 23 e 24 settembre. Un’occasione per iniziare un percorso di equitazione che guarda in particolar modo al rispetto e alle emozioni, alla tecnica ed alla praticità gestionale.

Attesissimi anche lo stage di Marco Pagliai e Alberto Alessi, entrambi autori di diversi libri. Marco Pagliai è specialista nell’interpretazione dei comportamenti del cavallo e che ha fondato ’Addestramento Etologico®’ con tanto di un centro per recupero cavalli problematici, che ha sede nel bel mezzo delle montagne pistoiesi, in Toscana. Si tratta di un evento unico: una full immersion lunga due giorni per parlare di etologia del cavallo, come comunicare e addestrare un cavallo da terra e da sella, i problemi comportamentali, il lavoro in libertà e la gestione delle emozioni del cavallo collegate all’addestramento.

Ci saranno dimostrazioni pratiche di ’clicker training’, caricamento sul trailer in libertà e tra gli argomenti trattati anche quelli particolarmente interessanti quali: ’il benessere del cavallo nelle performance’. Al termine delle due giornate sarà rilasciato a tutti i partecipanti un significativo ed importante attestato di partecipazione.

Altro appuntamento per i neofiti e le vecchie guardie appassionate del cavallo è in programma invece nel mese di aprile in una data da definire: uno stage di gestione della scuderia, gestione del cavallo, alimentazione, gestione da terra del cavallo, pronto soccorso in attesa del veterinario diretto proprio dall’amazzone Alessandra Lavista. Lo scopo delle giornate lo spiega Alessandra Lavista, istruttrice e presidente della Asd ’Un Piede nella staffa’: "Vogliamo dare il maggior numero di spunti e di riflessione ai partecipanti e fornire loro strumenti concreti e immediati da applicare subito per il reale benessere del proprio cavallo. Vogliamo però soprattutto promuovere un approccio rispettoso verso questi splendidi quadrupedi che da sempre affiancano l‘uomo". Per informazioni e prenotazioni chiamare il 338-3496590.

Appuntamenti e date importanti non solo per gli esperti cavallerizzi e le esperte amazzoni, ma anche per tutti coloro che desiderano entrare nel mondo di questi meravigliosi quadrupedi capaci di arricchire la vita dei loro padroni con comportamenti meravigliosi, inaspettati, senza poi considerare la loro bellezza e la loro eleganza.