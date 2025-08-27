Nel borgo si accende il car sharing

A Sogliano al Rubicone è in arrivo in via Roma il nuovo servizio di car sharing E-VAI, che metterà a disposizione una Toyota Yaris Cross full hybrid per spostamenti comodi, economici e a basso impatto ambientale. Il car sharing è rivolto a tutti: cittadini, visitatori, giovani, famiglie. È sufficiente scaricare l’app ufficiale "E-VAI", registrarsi, prenotare e partire. La vettura può essere aperta e chiusa tramite smartphone, mentre la procedura di noleggio è semplice, digitale e intuitiva. Il car sharing rappresenta un’infrastruttura strategica anche per il turismo: il territorio è ricco di sentieri, borghi rurali e scorci panoramici, ed è attraversato da una rete di percorsi ciclabili ed escursionistici sempre più apprezzati anche da visitatori italiani e stranieri. Per promuovere la diffusione del servizio tra i più giovani, è attiva una promozione dedicata a chi ha meno di 30 anni: 10 euro di credito gratuito all’attivazione del profilo, e 20% di sconto sui primi 10 noleggi. Un’occasione concreta per incentivare l’autonomia dei ragazzi e al tempo stesso responsabilizzare le nuove generazioni verso scelte di mobilità consapevole. Dice Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone: "Penso, ad esempio, ai più giovani, che potranno condividere gli spostamenti in maniera sostenibile; alle famiglie con più patentati, per le quali questo servizio può diventare una soluzione per esigenze concrete. Il car sharing sarà utile ai camperisti che potranno spostarsi comodamente per scoprire il territorio".

