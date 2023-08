Nel ‘cratere’ della piena Case deserte e umidità, l’incubo del Savio non lascia via Ex Tiro a segno

di Luca Ravaglia

In sottofondo lungo la via ex tiro a Segno si sentono i rumori. Trapani e martelli per lavorare sugli intonaci, gli infissi o i pavimenti di case che da tre mesi sono disabitate. A Cesena, mentre si avvicina un nuovo anniversario del 16 maggio, giorno della grande alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, ci sono ancora tante, troppe persone che non sono riuscite a rientrare tra le loro mura. I numeri del Comune parlano di 151 nuclei familiari che hanno trovato una autonoma sistemazione alternativa, nella maggior parte dei casi grazie all’ospitalità dei parenti, e altre 15 persone che sono accolte in strutture tramite l’intercessione di palazzo Albornoz. Di queste 15, quattro stanno per trasferirsi in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a loro assegnato. Mentre il tempo passa, chi può ha avviato al sua personale ricostruzione, contando quasi esclusivamente su fondi propri perché in effetti pensare di mettere mano al recupero di un’abitazione coi 5.000 euro di contributi per ora riconosciuti (e non ancora arrivati a tutti) farebbe sorridere, se non fosse così drammatico. Tra chi si affaccenda c’è Franco Lucchi, in pensione dopo aver lavorato una vita nel mondo dell’edilizia e che sa come organizzarsi. "Da tre mesi ogni giorno lavora incessantemente in casa sua – racconta con un sorriso pieno d’affetto la figlia, che al momento lo ospita nella sua abitazione -. Pulisce, raschia i muri, ricostruisce. E intanto coordina i tempi e gli interventi degli artigiani". Lui è lì, con una spazzola in mano, intento a rimuovere le tracce di muffa che escono dai muri. Annuisce. "Ricordo quando la premier e gli altri politici volavano in elicottero sopra la nostra terra e rimanevano spaesati davanti alla distesa d’acqua arrivata ovunque. Sotto l’acqua a c’eravamo noi. Ora l’acqua se ne è andata, ma noi restiamo. E abbiamo bisogno d’aiuto".

Poco distante un muratore è al lavoro nella cantina di un condominio. "Dobbiamo ripristinarle tutte, gli impianti sono saltati, le porte di ferro sono state inclinate dalla forza dell’acqua. C’è tanto da fare prima che si possa parlare ancora di normalità". La nuova normalità in effetti ora sono le case deserte al piano terra, con le finestre aperte che mostrano locali vuoti, dove si spera almeno di recuperare i muri. "Ma senza soldi è dura – un uomo si affaccia dalla cancellata - Abbiamo i deumidificatori costantemente accesi. Che bollette pagheremo? Senza contare tutto il resto, come le fogne rotte, che se piove ancora siamo rovinati. Il tutto mentre l’autunno si sta avvicinando e di risposte non ne arrivano".

C’è chi si occupa di tenere pulita la strada e chi passeggia tra i muri scrostati di un appartamento inagibile. "La vede quella casa laggiù? Era in affitto, chissà mai se qualcuno tornerà ad abitarci. E’ tutto distrutto". Una donna allarga le braccia: "Ho speso tutti i miei risparmi per acquistare un’auto nuova. Era indispensabile, l’altra era irrecuperabile. Ora non ho più niente e in casa è ancora tutto da rifare. Cosa fa l’ente pubblico? Mi chiede di compilare carte su carte, senza saper dare risposte concrete ai tantissimi problemi che ci affliggono". Ci sono i figli che vivono da genitori, i genitori che vivono dai figli, c’è chi lotta e chi si stringe la testa tra le mani. Ci sono speranza e disperazione. C’è tanto qui, lungo il fiume Savio, ma di certo non tutto. Mancano gli aiuti di chi deve, deve per forza, aiutare una comunità a rialzarsi.