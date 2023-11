Nel giardino di Asia eventi e giochi

Asia Farro il tempo di diventare una donna non lo ha avuto. E’ morta quando aveva appena 12 anni in seguito a un incidente stradale che ha strappato la vita anche a suo padre. Asia però vive ancora nel cuore di tutti coloro che le hanno voluto bene, a partire da sua madre Michela, che in suo onore la scorsa estate a Borghi ha inaugurato un giardino realizzato da lei stessa e che si chiama appunto ‘Pezzo di cuore’. Anche in quel parco domani si celebrerà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, attraverso una serie di eventi che si susseguiranno dalle 10 fino alle 20. Tra mercatini di beneficenza, area giochi e street food, alle 15 è in programma l’intervento di una volontaria dell’associazione ‘Voce Amaranto’ che interverrà sul tema della violenza. Alle 16 invece verrà presentata una nuova installazione realizzata all’interno dell’area per commemorare le donne vittime di soprusi.