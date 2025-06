Nel giorno del Corpus Domini. Infiorata a Bagno e a San Piero

Oggi, nella ricorrenza della festività del Corpus Domini, a Bagno di Romagna e a San Piero, ha luogo la suggestiva e coinvolgente Infiorata, con la realizzazione di varie immagini che richiamano, in particolare, il sacramento dell’Eucarestia. Per Bagno, la parrocchia di Santa Maria Assunta, essendo custode del Miracolo Eucaristico del Sacro Corporale avvenuto nel 1412, ha promosso per oggi questo programma: alle 8.30, ritrovo (possono partecipare tutti) in piazza Ricasoli per realizzare la tradizionale Infiorata per le vie storiche del paese, alle 11.15 solenne celebrazione della santa messa con esposizione, sull’altare principale, del Miracolo Eucaristico. Si va avanti alle 17.30 con la processione nel centro storico di Bagno con la reliquia del Miracolo Eucaristico, con la partecipazione del corteo storico guidato dal capitano della Val di Bagno e del gruppo storico di Forlimpopoli. Al termine della processione santa messa e benedizione ai presenti con la reliquia del Miracolo Eucaristico. La tradizionale, suggestiva, Infiorata del Corpus Domini viene realizzata anche a San Piero, dove la processione avrà luogo dopo la santa messa delle 20 di oggi. Al proposito, Il Faro di Corzano ricorda che a partire dalle 14 di oggi, alcuni gruppi di volontari saranno impegnati nella composizione delle Infiorate in più punti del paese. Tra essi di fronte alla chiesa parrocchiale, alla chiesa dei frati francescani, nel rione Somalborgo e altri punti. ’Il Faro’ conta su una numerosa disponibilità di volenterosi sampierani e sampierane per questa tradizionale iniziativa, che per un giorno rende il paese di San Piero ancora più bello e suggestivo.

gi. mo.