Nel manoscritto di Bobbio le radici più antiche di San Marino

"Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto" è stato il tema della conferenza di Maria Giovanna Fadiga Mercuri, filologa classica e umanistica, nella aula magna della Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone, presieduta dal vice presidente Pierino Buda. Maria Giovanna Fadiga Mercuri, ambasciatrice presso la Repubblica di San Marino, ha tracciato una breve narrazione del percorso d’indagine storica, paleografica e filologica che ha condotto alla risoluzione di proporre la ‘Vita Sanctorum Marini et Leonis’ contenuta nel manoscritto F III 16 della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino all’Unesco, per la sua inclusione nel programma ‘Memoria del Mondo’. La relatrice ha evidenziato: "Ancora oggi la ‘Vita’ proveniente dal monastero di Bobbio costituisce un primo ed essenziale riferimento per l’esistenza stessa della Repubblica di San Marino, che tuttora conta gli anni nel proprio calendario a partire dalla Fondazione ad opera del Santo stesso, 301 d.C.". Nell’occasione sono stati consegnati gli attestati di appartenenza a tre accademici con 25 anni di iscrizione all’albo e che hanno dimostrato il continuo legame affettivo e culturale all’importante sodalizio di Savignano sul Rubicone: Michele Gaudio di Borghi, Roberto Guerra di Cattolica e Fernando Maria Pelliccioni di Rimini. Poi c’è stata la consegna, da parte del vicesindaco Nicola Dellapasqua e del vicepresidente , delle borse di studio ‘Avvocato Gino Vendemini’ di mille euro ciascuna destinate ai ragazzi maturati nell’anno scolastico 2021-2022 e offerte in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone e l’azienda Ivas di San Mauro Pascoli: Monia Bernardini e Samuele Bellavista.