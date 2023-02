"Nel mio bistrot ’Dalla Ghina’ si respira l’atmosfera di Parigi"

E’ tornata, dopo mezzo secolo, ‘Dalla Ghina’, in via Cesare Battisti all’angolo con via Chiaramonti. Lì, un tempo, negli anni ’70, sorgeva una vecchia struttura di riparazione di motociclette, tra cui ovviamente il mitico College. ‘Dalla Ghina’ riprende vita dopo più di 50 anni e si trasforma magicamente in un bar-bistrot, come ce ne sono tanti a Parigi, per far rivivere nel centro di Cesena l’atmosfera della capitale più romantica al mondo. "Ho riutilizzato il nome della proprietaria – dice Lorenzo Spada che ha aperto il locale il 15 dicembre scorso - e ho aperto un bar-bistrot e bottega alimentare. Ho scelto questo nome perché rappresentava un’istituzione della vecchia Cesena: la Ghina era un punto di ritrovo, un’officina, un luogo ove incontrarsi in un angolo della città". Da una parte si apre l’affascinante e accattivante bar- bistrot, e dall’altra c’è la vendita al dettaglio di generi alimentari. Dal pane ai salumi prelibati, dai formaggi ai vini ricercati. Un’enogastronomia complessa ma allo stesso tempo semplice, con i prodotti del territorio, come quelli del caseificio Pascoli, accostati ai formaggi francesi e a un’enoteca con oltre 300 etichette di vini naturali. E poi, naturalmente, il bar.

"Il bar è una parte importante, dove oltre al classico cappuccino e brioches si possono trovare torte fatte in casa, pane e marmellata con frutta fresca di stagione – aggiunge il proprietario - e dove si possono fare anche colazioni di lavoro, portando il pc con sè. Una dozzina di proposte, sia per il pranzo che per la cena, vanno a completare l’offerta, e poggiano su ingredienti freschi e di stagione, con un menù che cambia bisettimanalmente". Il segreto del successo? "Sono 20 anni che faccio questo lavoro – dice Lorenzo Spada –, ho due locali a Cesenatico, Scalo 17 Bar Bistrot sul Porto Canale e lo shop Scalo 17 in viale Carducci. Ho avuto voglia di tornare nella mia città con un terzo locale, dove mancavo da sei anni e ce l’ho fatta grazie all’aiuto della mia compagna Chiara Crapulli". "Serve tanto impegno e tanta ricerca per aprire un locale che funzioni – aggiunge Spada - servono idee, gusto, voglia di cambiare la staticità della proposta e dare un’alternativa con una visione un po’ più ampia dei locali. La difficoltà principale è il reperimento di personale qualificato, perché sempre meno persone si appiccicano al lavoro del barista in maniera continuativa".

a.s.