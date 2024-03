"Nel Movimento si parla solo di alleanza col Pd ma non di progetti"

Oggi a Cesena si parla di un M5S che riparte da Frisoni di Savignano e da Valletta (uscito nel 2013) intenti a radunare chiunque sia disposto a sposare l’alleanza col PD imposta dall’alto. Tutti gli altri alleati del PD non condividono e hanno già palesato la distanza dal M5S. Una linea di pensiero e azione che ha portato a bloccare il percorso elettorale scelto dal gruppo locale già nel maggio 2023 arrivando a far sciogliere quel gruppo oggi divenuto “dissidente” solo perchè coerente con se stesso e con il Movimento da un decennio; si parla di alleanza ma sono completamente spariti temi e priorità per città e cittadini cesenati (dettaglio da non poco). A questo punto non sembra esserci spazio per chi non si allinea e ne abbiamo riprova in altre situazioni spiacevoli in regione coi quali abbiamo anche preso contatto. Si perché la situazione è ben più ampia di quello che può sembrare, Cesena è forse rappresentata da persone passionali e orgogliose ma non è certo sola visti gli articoli di dimissioni che leggiamo tra Modena Reggio e provincia là dove il verbo è portato dagli stessi referenti per Cesena. Che la politica nazionale sia una partita di altro livello con altre regole e necessità è lezione che abbiamo già compreso, a caro prezzo, ma compreso; ora però sembra si vada ben oltre.E allora resta una sola domanda ancora senza risposta mentre reputiamo che attivisti ed elettori del M5S meritino una risposta rapida e chiara; I pessimi risultati elettorali che arriveranno in certi territori, ma soprattutto la sparizione di interi gruppi locali, andranno imputati alle scelte di chi? Lo chiediamo a Conte, considerando le molteplici dichiarazioni pubbliche sul fatto che le alleanze si debbano basare su programmi e obiettivi concordati come fu per le sue esperienze con Lega e PD 2018 - 2020 - concetto ribadito di persona da Conte al consigliere comunale M5S Claudio Capponcini durante l’incontro svoltosi a Faenza; crediamo che dovrà essere Conte pubblicamente ad ammettere che oggi ogni sacrificio è lecito pur di raggiungere nuovi obiettivi oppure sarà sempre compito di Conte fare chiarezza là dove qualcuno abbia mal interpretato. Non ci sono altre opzioni e il silenzio di convenienza è cmq una risposta (in stile PD). Lo chiediamo per il bene del M5S, per chi crede ancora nella politica fatta per il bene dei cittadini senza strategie da retrobottega, per la trasparenza che fu una bandiera del Movimento. M5S Cesena

(quello certificato 2019-2024)