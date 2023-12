Nel Parco nazionale tredici branchi di lupi

La 10ª edizione di ’Oltreterra’, svoltasi a Santa Sofia, promossa da Slow Food Italia e Legambiente Italia, insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Romagna Acque, che ha, fra l’altro, focalizzato a 360° gradi ’Il laboratorio per la montagna’, ha preso il via nella sua ’tre giorni’ con un incontro di approfondimento sulla convivenza tra uomini e grandi carnivori delle foreste, nel caso lupi e orsi. E nella vasta area protetta del Parco Nazionale (ne fa parte anche Bagno di Romagna) ha il suo habitat una delle popolazioni più folte di lupi, dopo che negli anni ‘70 il grande predatore ha rischiato l’estinzione.

E’ invece, ormai da tempo, completamente assente l’orso, che ha popolato il crinale tosco-romagnolo sino agli inizi dell’800 del secolo scorso, estinto poi dalla micidiale e inconsulta caccia scatenata dagli uomini contro il grande plantigrado. Per quello che riguarda i lupi, come ha riferito Andrea Gennai, direttore facente funzioni del Parco, gli ultimi censimenti stimano che nell’area del Parco Nazionale vi siano "13 branchi di lupi per un totale di un centinaio di esemplari. Qui il lupo ha svolto una funzione essenziale per la regolazione della fauna selvatica, limitando al massimo l’impatto problematico anche per gli allevamenti". E sulla popolazione complessiva di lupi in Italia, Simone Angelucci, medico veterinario del Parco della Majella spiega: "Negli ultimi 50 anni si è passati da 50 a 4.000 lupi. Quello che conta è il fatto che oggi l’interfaccia tra la parte selvaggia e urbana del Paese è molto diversa e serve una operatività differente".

Gilberto Mosconi