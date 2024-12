Nel quartiere Rio Salto arriva Babbo Natale

Sono felici i bambini del quartiere Rio Salto - Castelvecchio di Savignano dove, nell’angolo tra via Longarone e Caduti sul lavoro, il parco Nenni accoglie dallo scorso 8 dicembre la casina di Natale con la cassetta per imbucare le loro letterine. Babbo Natale le sta leggendo per preparare i doni e anche quest’anno, come consuetudine, arriverà personalmente il giorno della vigilia per consegnare i pacchi ai bambini. Ad aiutarlo saranno i volontari della Consulta del quartiere che hanno preparato la scenografia per attendere la santa notte mentre alle decorazioni natalizie per la casina ci hanno pensato i bambini della scuola elementare Ilario Fioravanti, quelli dell infanzia Nuvola Olga e quelli del servizio ricreativo Angolo Tondo. L’appuntamento è alle 20.30, questa sera. Babbo Natale arriverà, con la sua slitta trainata dalle renne. Nell’attesa vin brulè e cioccolato caldo, panettone e pandoro.