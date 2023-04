Nel residence anche spaccio e prostituzione

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico continua a tenere banco il problema dell’occupazione abusiva di una parte del Residence Alessandra. Nella palazzina in via Caboto angolo via Sciesa, nel centro della zona Ponente di Cesenatico, su sedici alloggi ce ne sono ancora quattro occupati da persone senza alcun titolo per farlo. Ricordiamo infatti che si tratta di una struttura ricettiva turistica e non di un condominio con dei residenti. Mentre la nuova gestione conduce la sua battaglia tramite il proprio studio legale, rivolgendosi ai carabinieri ed alla Procura della Repubblica di Forlì, gli otto occupanti abusivi fanno la fila nel bar vicino per caricare i telefonini e andare in bagno, visto che nel residence sono state tagliate le forniture di acqua e corrente elettrica.

Quando a inizio febbraio scoppiò il caso, per la decisione del proprietario dell’immobile di chiudere il residence e affidare poi ad altri la conduzione, gli occupanti potevano avere delle ragioni, in quanto gli era stato concesso poco tempo per liberare gli alloggi. Tuttavia oggi siamo a metà aprile, sono trascorsi più di due mesi e non è tollerabile che vengano ancora occupati degli appartamenti in un’azienda turistica, i cui nuovi titolari hanno intenzione di riqualificarla e rilanciarla sul mercato per attirare famiglie di vacanzieri. C’è dunque la volontà di trasformare una palazzina dove si vivono problemi e tensioni, in una nuova opportunità per la Cesenatico turistica e per la zona di Ponente in particolare.

Gli avvocati dei titolari del residence hanno anche presentato denunce per chiedere lo sfratto immediato delle persone occupanti gli alloggi senza alcun diritto. La procedura implica il fatto che i legali devono chiedere la possibilità di sgombero per ciascuno dei 16 alloggi e non un solo documento per l’intero residence. Questo per i gestori, che finora hanno investito senza incassare un euro, significano ulteriori spese, quantificate in diverse migliaia di euro. Anche per questo i titolari auspicano che il giudice del tribunale di Forlì possa dare l’ordine di intervenire in tempi brevi.

Un altro motivo per accelerare lo sgombero dei locali occupati abusivamente, è il degenerare della situazione dal punto di vista penale, visto che nei giorni scorsi un abusivo ha minacciato di morte il gestore in strada, davanti a dei testimoni e davanti ai carabinieri. Se queste persone, in un contesto dove ci sono residenti che segnalano anche attività di spaccio e di prostituzione, si permettono di arrivare a tanto, prima che si giunga ad un punto di non ritorno, è giunto il momento di intervenire per tutelare la sicurezza delle persone, anche perchè tutti gli episodi criminosi sono stati denunciati.