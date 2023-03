Nel segno della tradizione Le focarine di San Giuseppe scaldano la città nel weekend

di Cristina Gennari

Alti ammassi di ramoscelli secchi, foglie e vari oggetti da ardere. Attorno, grandi e piccoli pronti a godersi la magia del fuoco. Le focarine di San Giuseppe, o fugaràze, sono una tradizione dal sapore antico. Un rito collettivo del folkore romagnolo molto amato e sentito dai cesenati, ma che negli ultimi anni è stato spento dalle limitazioni della pandemia, prima, e, lo scorso anno, dai divieti imposti per il rispetto dei parametri ambientali. Un provvedimento che, di fatto, permane anche quest’anno. Pur con una sostanziale novità. Per preservare l’usanza dall’importante valore simbolico e accontentare cittadini e appasionati, l’Amministrazione comunale può infatti concedere, grazie anche ad una modifica del piano regionale, speciali deroghe al divieto, andando così incontro ad associazioni, parrocchie e gruppi giovanili che potranno tornare ad organizzare gli storici falò.

Una concessione che presenta però alcune condizioni: la possibilità di bruciare rami e sterpaglie non potrà essere accordata a privati cittadini, ma solo ad associazioni e parrocchie in grado di documentare la storicità e la tradizione dell’iniziativa. Non solo una questione di anni, assicurano dall’Amministrazione, quanto la conformità al paradigmatico rito.

Al momento, sono diciotto le deroghe concesse ai cosiddetti ’fuochi rituali’ a Cesena. Il gruppo scout Cesena1 organizzerà il tradizionale falò all’istituto Lugaresi, mentre altre focarine avranno luogo nelle parrocchie di San Pio X alle Vigne, San Pietro a Borello, Diegaro, nelle chiese di Pievesestina e di San Cristoforo, di San Paolo e dell’Osservanza.

Ma ancora, anche a Gattolino e Villa Chiaviche avranno il loro rogo, insieme alle parrocchie di Tipano, Madonna del Fuoco, Sant’Egidio, San Carlo, San Mauro in Valle, Santa Maria della Speranza, San Giorgio in Bagnile, San Martino Vescovo a Calisese, Carpineta e Ronta.

Il fascino delle focarine, d’altronde, sembra resistere al tempo e rinnovarsi in maniera sempre nuova nelle serate spesso condite da pietanze romagnole, qualche bicchiere di vino e musica da godersi in compagnia.

"È una tradizione che prosegue da oltre cent’anni - ricorda don Giovanni Savini, parroco di San Carlo - una volta, qui, si teneva nel borgo Castiglione, dove veniva messa in piedi una grande festa con il fuoco, ma anche la musica dell’orchestra e le bancarelle. Era molto sentita e partecipava quasi tutta la comunità. Poi con la pandemia si è interrotta ed oggi è ridimensionata, ma lo spirito è ancora forte".

E così, questo fine settimana i cesenati potranno tornare a celebrare San Giuseppe, salutando l’inverno e dando il benvenuto alla primavera, ridando vita a una delle tradizioni più sentite.

"Abbiamo appreso con piacere la possibilità delle deroghe e abbiamo presentato la domanda che è stata accettata - continua don Giovanni - negli ultimi anni forse si era esagerato con fuochi enormi nonostante le misure green e l’attenzione verso l’inquinamento, ma siamo contenti di poter organizzare quest’anno la focarina per la parrocchia e tutta la realtà civile. Sabato sera alle 19 accenderemo il fuoco, dopodichè ci sarà una festa con pizze, piadine e musica nel parco adiacente alla chiesa".

Nonostante rimanga alta la guardia per quanto riguarda l’attenzione e il rispetto del’ambiente, la tradizione delle focarine romagnole, almeno per quest’anno, è salva.