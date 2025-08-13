Nel sentiero rivive il missionario Renzo Mancini. Dieci chilometri tra spiritualità e bellezza del creato

Un anno fa, a Alfero è stato realizzato il sentiero di padre Renzo Mancini (nella foto), frate francescano nativo di Castel d’Alfero, scomparso a 70 anni nel 2022 in Etiopia, dove era missionario da quasi quattro decenni. Una tragica scomparsa, a seguito di incidente stradale.

Un sentiero di circa 10 chilometri, in uno splendido ambiente naturale, che sposa l’armonico connubio tra spiritualità e creato, lungo il quale s’incontrano 12 riflessioni poste su edicole in legno, tratte dalla Enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco. "Sopra le edicole sono state impresse tre lettere, Prm - spiegano gli amici di Padre Renzo-, che per noi alferesi appartengono al grande sentimento di amore fraterno che abbiamo nutrito per il nostro amico frate morto in Africa, donando la sua vita e il suo corpo a quella terra, dove è voluto rimanere sepolto fra l’amata gente della sua Etiopia".

"Questo percorso è un dono prezioso per noi - proseguono gli Amici di Padre Renzo-. La natura che ci circonda è tanto bella, quanto fragile. Se incontriamo lungo il sentiero qualche rovo cresciuto troppo o qualche erba che intralcia il percorso, rimuoviamolo con cura. Portiamo via ogni rifiuto, anche il più insignificante. Anche ogni piccolo gesto ci aiuta a custodire, nel migliore dei modi, questo luogo anche per chi verrà dopo di noi".

"Il 24 maggio scorso si è celebrato il decimo anniversario dell’Enciclica "Laudato Sì"-ricordano gli ideatori del Sentiero-, che pone l’attenzione sulla cura della "casa comune", fra cui ambiente, inquinamento, cambiamenti climatici. Per noi di Alfero e dintorni quel percorso è soprattutto un suggerimento per vivere, lungo il "Sentiero di Padre Renzo", un momento di profonda, coinvolgente, intensa riflessione, lasciandoci stimolare, appunto, da quelle 12 riflessioni, tratte dall’Enciclica di Papa Francesco".

Gilberto Mosconi