"Nel weekend fino a 300 tazzine"

Elena Lippi è barista di Casa Madie in piazza del Popolo. "In una giornata normale a Casa Madie facciamo circa 150 caffè mentre nel weekend arriviamo anche a 280 o 300. I cesenati sono grandi consumatori di caffè. Nel nostro bar vanno molto i caffè lunghi e i caffè macchiati, ma vedo che stanno andando per la maggiore anche i caffè vegetali, ad esempio con il latte di soia. Di rado mi è capitato di sentire lamentele da parte dei consumatori riguardo al costo del caffè, che da noi è stabile a 1 euro e trenta centesimi. Di solito i clienti prendono fino a tre caffè al giorno".