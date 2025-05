Nel weekend spariscono 143 punti

La Polizia di Stato di Forlì nel weekend lungo del 1° maggio ha soccorso 26 tra caminionisti, aumobilisiti e centauri in difficolta’, 90 infrazioni contestate e quasi 150 punti decurtati; ritirate 9 patenti, di cui 2 per guida in stato di ebrezza e 6 a conducenti sorpresi mentre utilizzavano lo smartphone. Si è concluso l’ultimo di una serie di ponti e fine settimana che, dal Venerdì Santo alla domenica appena trascorsa, hanno visto moltissimi viaggiatori spostarsi per raggiungere i propri cari o godersi qualche giorno di relax nelle località di villeggiatura. Anche nel weekend lungo del 1 maggio gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Forlì sono stati presenti lungo le strade e autostrade della provincia al fine di prevenire incidenti, aiutare utenti in difficoltà e contrastare comportamenti scorretti alla guida. Tra giovedì e domenica 75 pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 330 veicoli e quasi 500 persone, di cui 260 sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non fossero in stato di ebrezza. Sono state ritirate complessivamente 9 patenti, 2 delle quali ad automobilisti sorpresi dopo aver bevuto troppo ed altre 6 a chi era intento a smanettare sullo smartphone, incurante dei rischi che si corrono quando si percorrono centinaia di metri alla cieca solo per consultare una chat o farsi un selfie. Complessivamente, nel weekend appena trascorso le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno contestato 90 infrazioni, di cui 8 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e decurtato 143 punti dalle patenti, oltre a soccorrere 26 conducenti in difficoltà.

e.p.