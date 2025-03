Nella legnaia di Casa Moretti c’è ’La madre di Azzurrina’

Nella Legnaia di Casa Moretti proseguono i "Salotti d’autore", gli incontri che si tengono il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30, organizzati dall’Università per gli Adulti di Cesenatico. Il coordinatore è Antonio Castagnola dell’associazione di volontariato Soccorso Letterario ed il prossimo appuntamento è domani, quando Ivo Ragazzini presenterà "La Madre di Azzurrina", un’opera in due volumi titolati Il Monastero delle Clarisse il primo e Costanza e Adelina il secondo. Il lavoro è ambientato nel Medioevo e parte dal 1378, quando un ex magistrato, espulso durante i Tumulti dei Ciompi da Firenze, decise di scontare la sua pena diventando Padre Confessore in un monastero in Romagna, dove incontrò una bellissima monaca forlivese di cui aveva sentito parlare quando era a Firenze. I due si innamorarono e iniziarono a incontrarsi segretamente nel monastero per raccontarsi ogni sera una novella del luogo. E fu grazie a loro, che decisero di trascrivere i loro incontri e le loro storie in un manoscritto, che quanto successe a una nobildonna di Rimini di nome Costanza Malatesta, venne in gran parte raccontato. Siamo dunque nella Romagna medievale degli Ordelaffi e dei Malatesta, sconvolta dalla peste. Ingresso gratuito.