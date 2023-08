Nella morsa di Nerone Temperature record, è allerta arancione "Ma arriva la tregua"

di Annamaria Senni

Si soffre il caldo fino ad alta quota, con temperature che di notte sfiorano i 23 gradi persino in montagna. La colonnina del termometro nella notte tra giovedì e venerdì ha raggiunto i 22,7 gradi sulla vetta del monte Fumaiolo, a 1380 metri di altezza. Un fenomeno, quello delle alte temperature notturne, che si è ripetuto di frequente nei mesi di luglio e agosto, tanto da definire l’estate 2023 come la stagione delle ‘notti tropicali’. E se non è possibile trovare refrigerio in montagna, figuriamoci in città. A Cesena le temperature notturne hanno superato i 27 gradi, arrivando a toccare i 27,9 gradi centigradi nella nottata. "Siamo ancora nell’apice del caldo africano con temperature sopra la media di 10 gradi – spiega Nikos Chiodetto, meteorologo di 3B Meteo – fino ad oggi il caldo non mollerà la presa con punte di 38 gradi nella giornata odierna. Stiamo vivendo la terza ondata di caldo di questa estate 2023 con l’anticiclone che dal nord Africa ha inviato ancora masse di caldo bollente dal deserto del Sahara su tutta l’Europa centro meridionale. Quest’ultima è stata un’ondata di caldo eccezionale, non solo per i picchi massimi che si sono toccati, in alcune zone del Cesenate si è arrivati a 38 – 40 gradi, ma anche per la durata del caldo anomalo. Ormai non si parla più di ondate di caldo di 3 o 4 giorni, ma di periodi in cui le alte temperature possono durare anche più di una settimana".

La Regione ha diramato l’allerta meteo arancione nella nostra provincia per tutta la giornata odierna per le temperature estreme fino a mezzanotte. Ma a spazzare via il caldo insopportabile di questi ultimi giorni ci penserà la perturbazione atlantica in arrivo. Una perturbazione che metterà la parola fine all’afa persistente e alle temperature eccezionali ma che, dicono gli esperti, non segnerà la fine dell’estate. Solo una tregua. "Per quanto riguarda Cesena, questa ondata di caldo, con temperature sui 37 gradi, proseguirà tutt’oggi. Si parla di temperature di quasi dieci gradi oltre la media anche in Romagna. Siamo infatti nella terza decade di agosto, periodo in cui l’intensità solare è minore rispetto a luglio, e la temperatura media di questo periodo dovrebbe essere di 27 – 28 gradi. Domani sarà ancora bel tempo, ma le temperature inizieranno ad abbassarsi e la massima sarà di 34 gradi. Il cambiamento drastico ci sarà a inizio settimana, tra le giornate di lunedì e martedì, quando transiterà un minimo di bassa pressione su tutto il nord e il centro Italia, con rovesci e qualche temporale anche nel Cesenate. Ci sarà un brusco calo delle temperature anche nell’ordine di 10 o 15 gradi in meno. Martedì la temperatura massima sarà di 25 gradi".

Un fenomeno che si potrebbe verificare, particolarmente temuto dagli agricoltori, è quello della grandine. "Veniamo da giornate molto calde e i prossimi giorni si verificherà uno scontro tra arie calde provenienti dal deserto del Sahara e un’aria fresca che giungerà dall’oceano, per cui c’è il rischio di grandinate e di colpi di vento intensi durante i temporali. L’estate però non è finita, perché la perturbazione atlantica arriverà nella prima parte della settimana, poi si allontanerà. Ritornerà il caldo, ma sarà un caldo moderato. Non si registreranno più valori così eccezionali delle temperature".