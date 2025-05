Nell’auto nascondeva mazze, catene, tirapugni: fermato 53enne

Un uomo di 53 anni residente a Cesenatico è stato fermato con una quantità consistente di armi. È accaduto una settimana fa, il 14 maggio, a Cesena, nel corso di un servizio congiunto di presidio del territorio, organizzato dalla Polizia locale dei corpi di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare, quando è stato predisposto un posto di controllo rinforzato lungo la via Emilia, all’altezza di Diegaro, nelle ore serali. Durante questa attività gli agenti hanno fermato un pick-up di colore nero con al volante il 53enne. La pattuglia ha deciso di fare un controllo approfondito ed una ispezione del mezzo, quando ha notato una mazza da baseball posizionata in modo ben visibile all’interno dell’abitacolo del veicolo. Sulla base di questo primo elemento, è stata eseguita una perquisizione personale e del pick-up, che ha portato alla scoperta di un’ingente quantità di armi, sia proprie che improprie, occultate addosso al conducente e in diversi punti dell’autoveicolo. Tutti gli oggetti, tra cui mazze, bastoni, catene, tirapugni, spranghe e altri strumenti atti a offendere, sono stati immediatamente sequestrati. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena, dove l’uomo è stato denunciato penalmente per il reato di porto abusivo di armi. Il materiale rinvenuto, un vero e proprio ‘kit della violenza’ tristemente noto per essere utilizzato in contesti di scontri e aggressioni, richiama recenti episodi di cronaca. "Questi interventi – ha detto l’assessore alla sicurezza e legalità Luca Ferrini del Comune di Cesena –, dimostrano quanto sia fondamentale il presidio del territorio per garantire sicurezza, contrastare fenomeni di violenza e prevenire i gravi. Come già avvenuto in altri controlli, è fondamentale la collaborazione tra i corpi di Polizia del territorio". g.m.