Nelle case dei personaggi illustri Si visita anche quella di Casadei

di Annamaria Senni

Le case dei personaggi illustri spalancano le porte ai visitatori. Avviene in tutta Italia, e anche a Cesena, dove domani e domenica, mura antiche di case vissute sveleranno angoli nascosti e particolari di vita che non tutti conoscono. Un weekend dedicato ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei grandi personaggi. A partire dal maestro Secondo Casadei, che proprio domani, 1° aprile, viene ricordato nel giorno del suo compleanno. Secondo Casadei, violinista compositore e arrangiatore nativo di Sant’Angelo di Gatteo, è considerato il più importante esponente del liscio romagnolo, anche ricordato per l’intramontabile ‘Romagna mia’. La sua nascita si festeggia con l’apertura della sua Casa Museo a Savignano sul Rubicone, in seguito all’iter avviato questa estate e ora rilanciato dalla Regione Emilia Romagna affinché il Liscio venga riconosciuto come patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Una risoluzione che vuole che il ministero della cultura promuova la diffusione del ballo liscio anche tra i giovani e lo valorizzi come patrimonio culturale dell’Emilia Romagna. "Saremo aperti al pubblico e alle visite del circuito delle Case Illustri in un evento promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria domani 1° aprile, compleanno di Secondo Casadei - dichiara entusiasta Riccarda Casadei , figlia del grande Maestro e al timone della casa discografica Casadei Sonora – la visita al museo sarà gratuita". E nei giorni del compleanno del grande Maestro Secondo Casadei, la casa editrice e discografica ‘Casadei Sonora’, guidata da Riccarda Casadei, fa uscire il videoclip di Aria Felliniana il brano registrato dal vivo al Piccadilly di Faenza per il programma Viralissima Liscio della Regione Emilia Romagna con Ater cintepretato dalla rockstar del liscio Roberta Cappelletti insieme alle indie del folklore Emisurela, Anna e Angela De Leo al violino e alla fisarmonica, un trio tutto al femminile che girerà l’estate con il tour Veglione Romagnolo con la prima data prevista a Monte Brullo di Faenza il 19 maggio in occasione del Premio Arte Tamburini. Inoltre, ‘Figurine Forever’ rilancia la campagna di acquisto delle figurine solidali del maestro Secondo Casadei realizzate lo scorso anno e presentate a Forlì e che si possono ottenere scrivendo a [email protected] con tutto il ricavato in beneficenza per le Cucine Popolari.

E in tutta l’Emilia-Romagna sono ben 33 le case museo che prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri. A Cesena aprirà le porte anche Villa Silvia Carducci a Lizzano. La villa, che di recente ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il titolo di ‘Case e studi delle persone illustri’, divenne nel 1874 proprietà della contessa Silvia Pasolini Zanelli, che ne fece il salotto buono della cultura romagnola. Villa Silvia-Carducci è oggi sede dell’Ammi (Associazione Italiana Musica Meccanica), che sviluppa l’attività di ricerca, studio, divulgazione, salvaguardia e restauro degli strumenti musicali meccanici, con una ricchissima biblioteca. Nei locali della villa ha sede il museo ‘Musicalia’, esposizione permanente di strumenti musicali di straordinario interesse. Tra le illustri case che apriranno nel weekend nel Cesenate non possono mancare anche la ‘Casa dell’Upupa - Casa Studio Ilario Fioravanti’ a Sorrivoli di Roncofreddo, ‘Casa Moretti’ a Cesenatico e il ‘Museo Casa Pascoli’ a San Mauro Pascoli.