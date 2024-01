Nelle farmacie la misurazione della glicemia

Grazie al progetto sperimentale pilota che mette insieme farmacie del territorio e Ausl Romagna i pazienti con problematiche diabetiche, a seguito dell’accordo siglato il 16 gennaio, per misurare la loro glicemia possono recarsi in farmacia evitando di dover raggiungere i presidi ospedalieri spesso distanti dai loro luoghi di residenza. Lo rende noto il dottor Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma, l’associazione che nel territorio provinciale di Forlì-Cesena rappresenta 104 farmacie. Ciò costituisce una presa in cario totale del paziente diabetico da parte delle farmacie territoriali che già oggi, attraverso quelle appositamente convenzionate, sono a disposizione per la distribuzione dei farmaci dedicati. Sono circa 21 mila, ad oggi, i pazienti diabetici romagnoli che troveranno nella farmacie tutte le risposte alle loro specifiche richieste 365 giorni all’anno, sette giorni su sette, grazie ai turni diurni e notturni, inclusi prefestivi e festivi. "In questo modo - evidenzia il dottor Lattuneddu - il paziente diabetico non è più costretto a spostarsi verso i punti distributivi dell’Ausl, con costi diretti e indiretti anche a carico dei familiari, ma troverà in farmacia, sotto casa, sia i farmaci prescritti che i dispositivi di cui ha bisogno per il monitoraggio glicemico quotidiano". L’erogazione di tali prestazioni produrrà una decongestione dei presidi ospedalieri, un rafforzamento della rete assistenziale territoriale, il conseguimento di importanti facilitazioni d’accesso ai servizi e ai farmaci, significativi vantaggi terapeutici ed economici sia per i diabetici che per la stessa azienda sanitaria. Le farmacie diventeranno dunque l’unico punto sia di distribuzione dei farmaci antidiabetici che di misurazione della glicemia. Peraltro le farmacie territoriali rappresentano ciascuna un presidio sanitario convenzionato in cui operano professionisti qualificati e sono parte integrante del sistema sanitario nazionale.

Elide Giordani