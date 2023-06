Nelle reti dei pescatori ci finiscono i rifiuti

I pescatori diventano sempre più attivi nella salvaguardia dell’ambiente marino, grazie anche al progetto Sea the Change, una startup di giovani laureati, che hanno deciso di dar vita ad una iniziativa imprenditoriale con delle idee innovative. Il principale obiettivo di Sea the Change è offrire dei servizi capaci di connettere le strategie di sostenibilità aziendali con la conservazione e la tutela degli ecosistemi marini. I servizi proposti includono la compensazione di emissioni di anidride carbonica in eccesso, attraverso la cattura e stoccaggio di Blue Carbon in grado di sostenere la laguna veneziana; fishing for litter che permette alle aziende di divenire protagoniste della raccolta di rifiuti nel mare Adriatico, Poseidon che offre la possibilità di tutelare la Posidonia Oceanica, e Sea Innovation Lab, che costruisce progetti di tutela marina in base alle necessità aziendali. Secondo lo studio pubblicato da Greenpeace nel 2021 dal titolo "Plastic Litter in the Adriatic Basin", tra i mari italiani, l’Adriatico è quello che presenta la maggior densità di rifiuti sia in mare che in spiaggia. Le aziende italiane devono perseguire nuovi standard di sostenibilità legate alle novità legislative e all’andamento del mercato. Perciò è fondamentale far coesistere le necessità dei privati che con il mare ci lavorano e la sostenibilità e la tutela dei mari sempre più in difficoltà. Sea the Change propone un servizio di Fishing for Litter, che permette alle aziende di finanziare uscite di raccolta di rifiuti in mare. Il servizio proposto prevede la collaborazione tra diversi soggetti, che sono in primis i pescatori, la Fondazione Cetacea che si occupa della ricerca scientifica sul tema, le aziende che finanziano uscite ad hoc per la raccolta, in questa occasione Aliaxis Italia, e Sea the Change, il cui compito è la gestione delle uscite e far connettere il progetto alla strategia di sostenibilità dell’azienda attraverso la corretta comunicazione dell’impatto generato.

Questa mattina, attorno alle 9, ci sarà una uscita a bordo del peschereccio Rimas, con il comandante Massimo Rossi che ha aderito all’iniziativa. In queste operazioni il ruolo dei marinai è fondamentale, in quanto occorre muoversi al largo, in base anche alle correnti, e nel compito i pescatori mettono a disposizione la loro esperienza per riuscire ad individuare e raccogliere i rifiuti. Il progetto fa parte del festival organizzato da Fondazione Cetacea, dal titolo "Into the blue- sea life fest 2023". "Il rientro è previsto attorno alle 13 – dice Luca Barani, cofondatore di Sea the Change – e nei prossimi mesi seguiranno altre uscite e ci saranno ulteriori sviluppi del progetto su cui tutti noi puntiamo per salvaguardare l’Adriatico".

Giacomo Mascellani