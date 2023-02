Nell’edizione 2022 sul podio la scuola di Calisese

Sono i ragazzi e le ragazze della media di Calisese (foto) i vincitori in carica del Campionato di Giornalismo del Resto del Carlino, che si sono aggiudicati la quindicesima edizione. Nell’arco dei tre turni di pubblicazione del 2022, i ragazzi e le ragazze delle medie di Calisese, hanno prevalso sui colleghi della scuola media ‘Calamandrei’ di Sogliano al Rubicone (secondo posto) e sulla scuola ‘Giulio Cesare’ di Savignano (terzo posto). Quarto posto ex aequo del concorso per le altre scuole partecipanti del 2022: la scuola di Roncofreddo (vincitrice dell’edizione 2021), San Giorgio, Fondazione Sacro Cuore, San Domenico e Borghi. L’emergenza sanitaria ha impedito purtroppo, anche lo scorso anno, di poter svolgere la tradizionale cerimonia finale di premiazione delle scuole. Un evento che, negli anni, ha raccolto ogni volta centinaia di studenti nella cornice del Teatro Verdi di Cesena. La proclamazione dei vincitori del 2022 è stata così ‘virtuale’ e i premi previsti per i tre classificati, insieme alle targhe di partecipazione per tutti, sono stati consegnati direttamente ‘a domicilio’, presso gli istituti scolastici. Le classi in gara hanno realizzato ottimi articoli che hanno arricchito le pagine del nostro giornale e hanno rappresentato un prezioso punto di vista sul mondo giovanile. Una particolare menzione è stata riservata dalla giuria al lavoro dei ragazzi di Calisese che nell’ultima pagina in gara, pubblicata il 5 maggio del 2022, hanno raccontato la loro partecipazione a iniziative, laboratori e mostre in collaborazione con il Quartiere. Un’esperienza che è sfociata anche nell’allestimento dell’esposizione di opere dei ragazzi ispirate alla storia dell’arte. Gli alunni di Sogliano hanno dedicato invece la loro terza pubblicazione al ‘Marcovaldoo di Italo Calvino.

Infine l’interesse dei ragazzi di Savignano sul Rubicone si è incentrato su una gita d’istruzione alla Villa la Rotonda, residenza dei marchesi Guidi di Bagno. Le tre scuole vincitrici hanno ricevuto premi in buoni d’acquisto per materiale scolastico e tutte le classi partecipanti hanno ricevuto una targa ricordo dell’iniziativa.