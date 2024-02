Nell’ex calzaturificio apre il centro per anziani e famiglie

Inaugurato a San Mauro Pascoli presso il parco dei Cento Comuni, il nuovo Centro sociale, alla presenza dell’assessore regionale Barbara Lori, della sindaca Luciana Garbuglia, assessori comunali, Massimo Bulbi consigliere regionale e Primo Alessandri presidente del centro. I nuovi locali sono stati benedetti da don Giampaolo Bernabini. La trasformazione dell’ex calzaturificio Scardavi a Centro sociale è avvenuta grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna di 562mila euro, candidando il progetto di riqualificazione al Bando di Rigenerazione Urbana 2021, in cui il Comune di San Mauro Pascoli è risultato tra i 13 comuni vincitori nella provincia. Il costo è stato di 792mila euro ed è stato realizzato dallo studio InternoUndici degli architetti Alessandro e Fabio Piraccini. Ha detto la sindaca Luciana Garbuglia: "Si creerà uno spazio pubblico dove le categorie più fragili della comunità potranno ritrovarsi, interagire e vivere appieno la socialità. Lo spazio, situato nel centro del paese adiacente ad un parco pubblico e alla biblioteca civica, diventerà punto di riferimento e luogo di partecipazione non solo per gli anziani ma anche per famiglie e bambini". Ha continuato l’assessore regionale Barbara Lori: "Quando un Comune avvia un progetto di recupero e riqualificazione di un immobile dismesso ci sono due grandi ragioni per rallegrarsi. La prima è che si restituisce alla città e ai cittadini uno spazio rigenerato, bello, attrattivo, capace di ospitare nuovi servizi e di riaccendere vita in un punto della città a ridosso del centro storico. La seconda è che dire stop a nuovo consumo di suolo si può fare, funziona, porta beneficio a tutti". Poi grande festa fino a tarda sera.

Ermanno Pasolini