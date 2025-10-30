Neonata nel cassonetto, salvata dai carabinieri

Cesena, 30 ottobre 2025 – Ha partorito in casa in via San Michele a Calisese, ma senza ostetrica e medico. Poi ha preso la piccola e l’ha portata vicino ai cassonetti dei rifiuti e lì l’ha abbandonata al freddo avvolta in una coperta, rientrando in casa sua, senza un pizzico di amore materno. Fortuna ha voluto che qualcuno ha assistito alla scena, allibito, si è avvicinato alla bimba e ha immediatamente fatto scattare i soccorsi. Lo sconcertante episodio è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cesena e i colleghi del nucleo investigativo di Forlì, che hanno allertato il 118. Subito è arrivata una ambulanza con il personale sanitario che molto amorevolmente, cosa che evidentemente non ha fatto la mamma, ha prestato le prime cure alla neonata e l’ha portata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è stata presa in cura da medici e infermieri. La piccola è stata ricoverata nel reparto neonatale, è naturalmente in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

La donna che l’ha partorita è stata individuata, è italiana e avrebbe fatto tutto da sola. Però ci sono molte cose da chiarire e i carabinieri ora stanno procedendo per ricostruire tutta la brutta vicenda al fine di capire le ragioni, il contesto e i motivi che hanno indotto questa mamma a decidere di abbandonare la piccolina appena nata vicino ai cassonetti dei rifiuti. C’è da chiarire anche il ruolo del padre della bambina, più anziano della madre e pare con precedente. Proprio da lui sarebbe partita una telefonata al pronto soccorso per avvertire che la donna stava partorendo. Proprio per questo i soccorsi sono giunti in tempo, poco dopo che un passante si è accorto dei vagiti della bambina.

Un gesto sconsiderato quello della donna. Oggi ci sono tante maniere per lasciare i bambini nei luoghi preposti, se vengono fatti nascere, ma non sono voluti o non c’è la possibilità di provvedere al loro mantenimento e sostentamento. Il tutto nel più completo anonimato. Infatti la legge prevede che i neonati si possono lasciare in ospedale, vengono poi presi in cura dal personale sanitario e la loro posizione legale viene gestita dal Tribunale dei Minori, che avvia il processo di adozione per trovare una nuova famiglia. Per le mamme che non riconoscono il bambino non ci sono conseguenze.