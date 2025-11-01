Neonato abbandonato in strada, la madre ha allertato il 118 e ha detto: “Non sapevo cosa farne”

Cesena, 1 novembre 2025 – E’ piantonata dai carabinieri all’ospedale Bufalini, ed è già stata interrogata dal Sostituto procuratore di Forlì, la donna di 31 anni che nella notte tra il 29 e il 30, nella sua abitazione a Calisese, ha dato alla luce un bimbo e poi l’ha abbandonato accanto ad un cassonetto della spazzatura avvolto in una leggera coperta. Per lei, dopo il parto in solitudine, si apre un percorso giudiziale che stabilirà se era perfettamente in grado di intendere nel momento in cui ha effettuato un gesto che si configura, senza ombra di dubbio, come tentato infanticidio.

Una tragedia sfiorata: il bimbo ora sta bene

Il bimbo oggi sta bene, è nella sua culla termica in ospedale, ma avrebbe anche potuto soccombere al freddo della notte. Il tempestivo intervento di sanitari e carabinieri ha consentito di soccorrerlo in strada, subito trasportato al Bufalini e qui ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale. La donna coinvolta nella scioccante vicenda vive in famiglia, risulta avere un’occupazione più o meno stabile ed è stata dichiarata affetta da un lieve deficit cognitivo. Al momento dell’arrivo dell’ambulanza allertata due volte nella stessa notte - nella prima aveva respinto ogni aiuto senza aprire agli operatori del 118 ma poi, alle 7 della mattina, ha richiesto nuovamente i soccorsi per una complicazione del parto appena avvenuto - ha indicato dove aveva abbandonato il neonato. “Non so cosa farne” avrebbe detto con aria sperduta ai sanitari e ai carabinieri che si sono precipitati nella sua abitazione.

Il compagno e la prima telefonata al 118

La prima telefonata sarebbe stata effettuata dal compagno, un uomo di 53 anni non convivente, che sapeva della gravidanza. Ma non era l’unico ad esserne a conoscenza, in merito alla sua condizione la donna aveva avuto almeno tre incontri con una psicologa dell’Ausl Romagna e aveva avanzato una richiesta di aborto terapeutico poiché, avendo superato i mesi entro i quali è legale accedere ad una interruzione volontaria di gravidanza, cercava un’altra strada per evitare quella maternità non desiderata. Tuttavia la certificazione richiesta non aveva trovato sostanza e le era stato consigliato di proseguire la gravidanza e dare in adozione il nascituro appena avvenuto il parto, come succede in casi di questo genere.

La donna e i rapporti interrotti con l’Asl

La donna però, benché fosse noto il tempo in cui avrebbe potuto dare alla luce il bimbo, ha interrotto i rapporti con l’Asl ed ha voluto partorire da sola in casa per abbandonare poi il neonato all’aperto. Si può immaginare in quale stato d’animo e di confusione mentale possa aver messo in pratica un proposito alle cui conseguenze non avrebbe potuto sottrarsi. A proposito della coppia si profila una condizione di fragilità che coinvolge entrambi. Spetterà al magistrato stabilire se questo possa valere come condizionale rispetto alla responsabilità della donna. I carabinieri della Compagnia di Cesena con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Forlì, hanno effettuato accertamenti e rilievi tecnici nei luoghi interessati dall’evento - con il conseguente sequestro di materiale probatorio (sia nell’abitazione e nel luogo del rinvenimento del neonato che presso l’ospedale dove donna e bimbo sono stati poi ricoverati) - e l’assunzione di informazioni per la ricostruzione dei fatti e l’accertamento delle eventuali responsabilità.