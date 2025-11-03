Neonato abbandonato: "Troppi punti oscuri"

"Nei giorni scorsi la nostra comunità è stata scossa da un episodio tristissimo quanto sconcertante: la nascita e l’abbandono di un neonato all’aperto nei pressi di un cassonetto dei rifiuti. Un caso che ci induce a riflettere". Ad affrontare il tema è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: "Dalle ricostruzioni e dalle prime parole rilasciate alla stampa dall’assessore Labruzzo, sembrerebbe che la partoriente fosse seguita dagli assistenti sociali per un deficit cognitivo della stessa e del padre del nascituro non convivente. L’assessore ha chiarito che il nascituro, in virtù del percorso immaginato dal team di supporto, sarebbe stato destinato ad essere adottato. A fronte di questo quadro di disagio così profondo, è lecito chiedersi come questo dramma, che poteva diventare tragedia qualora il bambino non fosse stato immediatamente soccorso, sia potuto accadere nonostante il monitoraggio degli assistenti sociali. Molti sono i punti oscuri della vicenda, ad esempio appaiono inspiegabili le affermazioni della madre che ha dichiarato alla stampa di non avere contezza della gravidanza della figlia. Poteva la madre, convivente con la figlia affetta da deficit cognitivo, non aver avuto contatti con i servizi che, come si legge, avrebbero avuto in carico il nucleo?".

Fratelli d’Italia annuncia dunque un’azione concreta. "Per dare risposte a queste domande il nostro gruppo intende presentare un’interpellanza per comprendere meglio i contorni della vicenda e le eventuali mancanze e omissioni da parte degli assistenti sociali. Intendiamo chiederemo se, indipendentemente dalle indagini della autorità giudiziaria che faranno il loro corso, sia stata aperta un’indagine interna al fine di comprendere se, come sembra, vi sia stata una sottovalutazione o una cattiva gestione del caso, che ha consentito alla ragazza di partorire e poi di abbandonare il neonato. Chiederemo, inoltre, di ascoltare l’attuale presidente di Asp, Andrea Pullini, azienda che gestisce e sovrintende l’attività dei servizi, per comprendere come tutto ciò sia potuto succedere e piu in generale quale sia la dotazione organica dei servizi sociali che appare sottodimensionata e inadeguata rispetto alle necessità. Chiederemo conto infine dell’efficienza e professionalità del personale e che siano poste in atto tutte le verifiche per comprendere se i nostri servizi stiano funzionando così come ci viene comunicato ad ogni audizione dalla sinistra. Siamo stanchi - conclude il gruppo FdI - di sentirci raccontare, non solo in questo settore, di un quadro di costante eccellenza, quando invece si verificano fatti intollerabili in un sistema di welfare come il nostro, alimentato da ingenti risorse da parte della nostra comunità".